Quarantainemat

Nou las ik weer dat het coronavirus de schuld van de Joden is. Dus niks broodje rauwe vleermuis van de afhaalchinees, maar een smerig zionistentrucje. Israëliërs hebben ons massaal besmet omdat ze al een vaccin klaar hadden liggen. Dat verkopen ze de komende jaren aan de doodzieke wereld en worden daar stinkend rijk van. Zo simpel is het. Dit antisemitische verhaaltje stond in een van de appjes van een enge lavendeljongere uit de club van Thierry. En er zijn heel wat complottheoretici die dit graag geloven. Daar gaat mijn 5G-zendmastentheorie.

En het Brabantse CDA gaat met deze types in zee. Waarom? Deze christelijke partij had ooit landelijk zulke goede ervaringen met de PVV, dat ze het met het boreale Forum nog een keer gaat proberen. Graag zelfs. Nu gaat het nog beter lukken. Hoewel? Zelfs de nertsen begonnen te kuchen toen ze het verontrustende nieuws hoorden.

Door deze warme Brabantse samenwerking tussen het Forum en het CDA moest ik deze week een paar keer aan Camiel Eurlings denken. Dat is die brokkenpiloot die, als er toen niet was ingegrepen, de KLM al in de herfst van 2014 bankroet had laten gaan. Bij die vorige overeenkomst tussen het CDA en de PVV op dat beruchte partijcongres schreeuwde hij zijn vertrouwen naar Maxime Verhagen. Dat was in 2010. Zwaar transpirerend krijste hij Maxime zijn politieke graf in. Verhagen nam de complimenten glunderend in ontvangst. Op dagen dat het me moreel een beetje tegenzit denk ik altijd even aan dit illustere duo in de Arnhemse Rijnhal. Daarna kan ik weer jaren verder.

Was vrouwenmepper Camiel ook niet het oranje windjack dat als IOC-lid die gezellige date in Sotsji tussen onze koning en Poetin had geregeld? Dat beroemde biertje waar volgens Rutte niks mis mee was. Waarschijnlijk heeft onze koning toen gedacht: ze kunnen na dit schandelijke misbruik van mij allemaal de kolere krijgen. Ik loop voortaan overal de kantjes af! Die indruk wekte hij afgelopen maandag tenminste. Want hij was niet in vorm. Allerhande zielige onderdanen stonden ’s morgens voor hun huizen krampachtig het Wilhelmus te blèren en te krassen en te toeteren, waarna hij even later zonder stropdas een veel te vlug in elkaar geflanst toespraakje van een paar slordig afgescheurde blaadjes las. Zijn drie puberdochters stonden zich openlijk te schamen. Het schijnt dat Alexia (overduidelijk de prinses Margaret van dit gezin) ’s avonds aan tafel nogal tekeer is gegaan tegen haar vader. Ze heeft hem duidelijk uitgelegd dat hij miljoenen per jaar voor zijn baantje vangt en dat hij die paar luizige woorden voor dat bedrag echt wel uit zijn kop had kunnen leren. De twee andere dochters waren het daar hartgrondig mee eens geweest. Als het volgend jaar weer zo gaat, stappen ze spontaan op. Met gestrekte middelvinger. Max heeft geprobeerd de gemoederen moederlijk te bedaren. Willy is licht gedeprimeerd de hond gaan uitlaten.

Ik moest wel lachen om het losse optreden van onze vorst. Ik vond de manier waarop hij het deed wel bij de stand van het land passen. Het was misschien nog symbolischer geweest als hij niet eens een jasje had aangetrokken. Maar gewoon in zijn campingsmoking was verschenen. Joggingbroek, T-shirt en die fijne quarantainemat in zijn nek. Gezellig toch? Als Donald Duck had ook gemogen. Zonder broek. Zo schijnt half Nederland elke dag zakelijk te zoomen.

En ondertussen stevenen we met zijn allen in hoog tempo op een mondiaal faillissement af. Kilometerslange rijen werklozen wachten wereldwijd voor de voedselbanken. Onderhand zie ik op mijn televisie muffe kunsttypes oreren. Ze tutten over de manier waarop ze 300 door plexiglas gescheiden mensen in een ‘uitverkocht’ Carré kunnen krijgen. Want de kunst moet door! De gordel snakt.

Ik luister naar Diederik Gommers. Mijn waardering voor hem en zijn kompanen groeit met de dag. Zeker als ik zie dat ze, als ze tegen Jinek uitgepraat zijn, nog een half uur moeten luisteren naar gebotoxte poldersterretjes. En toen moest Geert Dales nog piano gaan spelen.

Kortom: de koning en zijn kladblaadjes. Het klopt gewoon.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 mei 2020