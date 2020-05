Pandajong geboren in Ouwehands Dierenpark Rhenen

Na het paren in januari van reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya durfden de verzorgers van Ouwehands Dierenpark Rhenen het nauwelijks te hopen. Zou Wu Wen drachtig zijn? De paring op zichzelf was al een zeer zeldzame aangelegenheid. Laat staan dat mannetje Xing Ya vrouwtje Wu Wen zou bevruchten - vrouwtjespanda’s zijn maar één keer per jaar maximaal drie dagen vruchtbaar.

En toch is het gelukt. Wu Wen is vrijdag bevallen van een jong, maakte Ouwehands Dierenpark zaterdag bekend in een persbericht waarin de dierentuin zijn enthousiasme nauwelijks kan verhullen. Tot op het allerlaatste moment was het onduidelijk of het om een echte dracht of schijndracht ging, mailt een woordvoerder. Wu Wen werd vrijdagochtend onrustig en trok zich plotseling terug in haar verblijf. „Om half een klonk een voorzichtige kreet”, schrijft de dierentuin: het jong was geboren.

Geslacht onbekend

Het jong, waarvan het geslacht nog onbekend is, is mede een vrucht van drie jaar hard werken door de verzorgers van Ouwehands Dierenpark. In 2017 kwamen de reuzenpanda’s over uit China, dat de dieren voor vijftien jaar uitleent. Sindsdien probeerde Ouwehands Wu Wen en Xing Ya aan het paren te krijgen. Naar verluidt is mannetje Xing Ya zelfs getraind om op zijn achterpoten te staan, zodat hij beter de daad zou kunnen uitvoeren.

Onderdeel van de afspraak met China is dat het jong over vier jaar terugkeert naar het thuisland van de ouders. Daar zal het deelnemen aan een fokprogramma. De soort wordt met uitsterven bedreigd. Per jaar betaalt Ouwehands Dierenpark vanaf nu 600.000 dollar (540.000 euro) voor de kleine panda. Voor Wu Wen en Xing Ya betaalt de dierentuin al een miljoen dollar leasegeld per jaar. Dat geldt besteedt China aan projecten die zijn opgezet om de panda te behoeden voor uitsterven.

Ouwehands Dierenpark is vanwege de coronamaatregelen voorlopig gesloten. Wie Wu Wen en haar jong wil zien, moet sowieso nog even wachten. De twee verblijven de komende maanden in het kraamhol, waar het jong eerst zal leren lopen.