De coronacrisis is ook in ons huishouden regelmatig onderwerp van gesprek. Nu behoor ik tot de risicogroep (67 jaar en sinds een paar maanden in het bezit van drie stents), maar ik vertelde mijn man dat ik dat niet zo ervoer. Mijn hart is immers recent nagekeken en behandeld én ik sta onder controle van de cardioloog. Mijn man: „Nee hoor, je bent en blijft gewoon een oude auto waarvan de kilometerstand is teruggedraaid!” Waarvan akte.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 mei 2020