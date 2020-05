Full moon party’s zijn voorlopig niet terug

Het water van het ene privézwembad ziet er nog aantrekkelijker en frisser blauw uit dan het andere. De parasols naast de ligstoelen zijn alvast opengeklapt. Op de stoelen liggen badhanddoeken in een rolletje. De zon schijnt, in de tuin staan palmbomen en in de verte zie je de zee.

De luxe villa’s op de website van Samui Villa Finder zijn allemaal beschikbaar. Bij sommige staat er een aanbieding bij: „Twintig procent korting bij een boeking van minder dan dertig dagen voor het inchecken.” Alleen zal niemand daarvan gebruik kunnen maken. De eigenaren van de villa’s op Koh Samui, één van de bekendste vakantiebestemmingen in Thailand, mogen nu geen gasten ontvangen. Afgelopen week is de noodtoestand in Thailand verlengd tot en met eind mei. Internationale vluchten zijn verboden.

Verhuurders kunnen weinig anders dan wachten, vertelt Jolien Keulen, één van de managers bij Samui Villa Finder, aan de telefoon. „Ze zitten achterover en hebben geen idee wanneer ze weer open kunnen. Het is zo triest.” Grotere villa’s hebben soms wel vijf tot tien man personeel. „Soms bieden ze hun zelfs onderdak en eten in de villa’s aan, omdat het sociale vangnet in Thailand minimaal is.”

Luxe vakantie

De toerismesector in Thailand ligt stil en niemand weet wanneer dat verandert. Bij Samui Villa Finder hingen in januari de eerste klanten met zorgen over het coronavirus aan de lijn. In februari en maart daalde het aantal boekingen flink en nu is het met 90 tot 95 procent teruggelopen, zegt Jolien Keulen. De paar verzoeken die ze binnenkrijgen, gaan over vakanties tegen het einde van het jaar.

Hun klanten zijn vaak gezinnen, uit Europa of Australië, die voor speciale gelegenheden een luxe vakantie naar Thailand boeken. Een verjaardag of reünie met de hele familie, opa en oma komen gezellig mee. En die groepen stellen zo’n ver-weg-vakantie nu uit, denkt Keulen: „Ze gaan eerst lokaal reizen, eens kijken hoe een weekje weg in eigen land bevalt. En dan durven ze volgend jaar misschien weer verder weg te gaan.”

Tot min of meer dezelfde conclusie komt Yvo Molin van het Samui Beach Resort. Zijn familiehotel ligt pal aan het strand, in het zuidoosten van Koh Samui. Een kamer kost zo’n 50 euro per nacht, inclusief airconditioning, ontbijt en een gedeeld zwembad. Of beter gezegd – kostte, want Molin heeft besloten ermee te stoppen. „Ik denk niet dat het massatoerisme snel terugkomt. Mensen hebben gewoon het geld niet door de crisis. En vluchten naar Thailand zullen eerder duurder dan goedkoper worden, omdat minder mensen aan boord mogen.” Zijn doelgroep, Europese gezinnen uit de middenklasse, blijft dus voorlopig weg, verwacht hij.

Thailand heeft allerlei rampen meegemaakt waardoor het toerisme tijdelijk inzakte: de tsunami op Tweede Kerstdag in 2004, meerdere staatsgrepen, de verspreiding in 2003 van het eerste coronavirus, dat sars veroorzaakte „Steeds hadden we een dip. Maar dat was in een maand of twee, drie weer opgelost. Dit is anders”, zegt Molin.

In oplossingen als een anderhalvemeterhotel, met minder gasten tegelijk, gelooft hij niet. „Ik heb volume nodig. In gewone omstandigheden moest ik eigenlijk al het hele jaar vol zitten om winst te maken.”

Schoenen uitdoen

Verandert door de coronacrisis vakantie vieren van karakter? Ja, zegt Bill Barnett, maar de vraag is nog hoe precies. Barnett woont in Phuket, het zuiden van Thailand, en hij is oprichter van adviesbureau C9 Hotelworks.

Barnett maakt een vergelijking met de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten: „Door 9/11 zijn we er wereldwijd gewend aan geraakt onze schoenen uit te doen voor we mogen vliegen. De vraag is wat het equivalent voor Covid-19 wordt. Misschien wel het dragen van een mondkapje.”

In Thailand verwacht Bill Barnett dat kleinschalige accommodaties en boekingen via Airbnb het goed gaan doen – zodra er weer vliegverkeer mogelijk is dan. „Daar ben je beter beschermd dan in grotere hotels. Mensen willen liever geen grotere massa’s opzoeken.”

Als het toch een hotel wordt, gaan toeristen eerder voor bekende merken, omdat ze die meer vertrouwen. „Het avontuurlijke zal er een beetje af gaan. En het duurt ook nog even voor de full moon party’s terug zijn.”

De Thaise overheid ziet ook het grote belang van het toerisme voor de inwoners in. Thailand is qua inkomsten uit toerisme het vierde land ter wereld en wat die uitgeven is zijn goed voor zo’n 14 procent van het bruto binnenlands product. Het Thaise ministerie van Toerisme wil tegen het einde van het jaar toeristen gaan trekken die langer blijven, in plaats van een hoger aantal toeristen. En mogelijk gaan wordt hun dan voortaan om een ‘immuniteitspaspoort’ gevraagd.

Intussen gaan op sociale media berichten viraal over allerlei soorten beesten die zich vaker laten zien nu de toeristen wegblijven. Dolfijnen, kuddes zeldzame zeekoeien, schildpadden die hun eieren weer op Thaise stranden komen leggen.

Fantastisch, vindt Bill Barnett, en het past bij de trend naar ‘groen’ toerisme die al langer gaande is: „Het zou prachtig zijn als we daar iets van kunnen meenemen, dat hotels en resorts de waarde inzien van die rust. Toeristen waarderen het zeker, zij vinden natuur belangrijk.”

Maar het zal lastig zijn om de klok twintig jaar terug te draaien en de helft minder toeristen toe te laten, zegt hij ook: „Alleen al Phuket heeft 88.000 hotelkamers om te vullen. Uiteindelijk moeten de Thai ergens van eten.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 mei 2020