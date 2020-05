Arnhemmer aangehouden voor reeks autobranden

De politie heeft zaterdag een 39-jarige inwoner van Arnhem aangehouden vanwege een reeks autobranden in de stad. Het is niet uitgesloten dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen. Dat meldt de politie.

In april werden in Arnhem zeventien auto’s in brand gestoken. Het leidde er onder meer toe dat tientallen bewoners van een appartementencomplex midden in de nacht hun huis uit vanwege de rookontwikkeling.

Na onderzoekswerk van de recherche kwam de politie bij de verdachte, die direct is aangehouden. „Voor welke brandstichting(en) de man mogelijk verantwoordelijk kan worden gehouden zal uit verder onderzoek moeten blijken”, schrijft de politie in een verklaring.

Vanwege de autobranden werd er extra door de politie gesurveilleerd in Arnhem. Desondanks gingen de autobranden nog door. Burgemeester Ahmed Marcouch noemde het een „plaag voor de stad” en riep bewoners op om verdachte situaties zo snel mogelijk te melden.