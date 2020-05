Aardbeving met kracht van 2,5 in Gronings dorp Zijldijk

Het noordoosten van Groningen is zaterdagochtend rond 05.15 uur getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,5. Het epicentrum lag bij het dorp Zijldijk in de gemeente Loppersum, aldus het KNMI. De beving vond plaats op drie kilometer diepte.

Op Twitter melden meerdere Groningers dat ze de beving hebben gevoeld, onder meer in Uithuizen en ’t Zandt. Vorig jaar vond in het Groningse Garrelsweer een beving plaats van dezelfde sterkte. Toen kwamen in één dag zeker 127 schademeldingen binnen.

Bevingen in Loppersum

De aardbevingen in Groningen van de afgelopen jaren zijn het gevolg van de gaswinning in de provincie. De zwaarste trof Groningen in 2012 bij het dorp Huizinge, eveneens in de gemeente Loppersum. Die had een kracht van 3.6. Na een nieuwe zware beving in 2018 besloot het kabinet de gaswinning flink terug te schroeven. In 2030 moet de gaskraan helemaal dicht zijn.

Vorig jaar kwamen in totaal bijna 27.000 meldingen binnen van aardbevingsschade bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. In datzelfde jaar verwerkte de commissie, die in maart 2018 werd opgezet om schadeclaims af te handelen, ruim 24.000 meldingen en kende 139,5 miljoen euro aan schadevergoedingen toe.