Venezuela wil eigen goud verkopen, maar de Bank of England weigert

Venezuela heeft de Bank of England gevraagd om een ​​deel van de goudreserves van het Zuid-Amerikaanse land te verkopen. De opbrengst hiervan zou dan via de Verenigde Naties in de coronabestrijding van het Zuid-Amerikaanse land moeten worden geïnvesteerd, aldus twee ingewijden tegen Reuters. Al tientallen jaren heeft Venezuela goud – dat deel uitmaakt van de reserves van de centrale bank – opgeslagen in de kluizen van buitenlandse financiële instellingen, waaronder de Bank of England, die goud opslaat van ontwikkelingslanden. Maar sinds 2018 weigert de Bank of England 31 ton goud over te dragen aan de regering van president Nicolás Maduro. De Britten erkennen Maduro niet als de legitieme leider van Venezuela, na diens betwiste herverkiezing in 2018.

Maduro is voortdurend wanhopig op zoek naar financiële middelen. Venezuela verkeert al jaren in een financiële crisis. Nu lijdt het land ook nog onder de lage olieprijzen, verlammende Amerikaanse sancties én de economische gevolgen van de quarantaine.

Het was niet meteen duidelijk hoeveel goud Venezuela de Bank of England vroeg te verkopen. Tegen de huidige marktprijzen zou het Venezolaanse goud dat bij de bank ligt zo’n 1,55 miljard euro waard zijn. Het Venezolaanse ministerie van Informatie en de centrale bank hebben niet gereageerd op verzoeken van commentaar.

Voormalig VN-chef Jan Egeland riep dinsdag op tot opheffing van de sancties tegen onder meer Venezuela en drong aan op de vrijgave van Venezolaanse fondsen bij banken in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Portugal. (Reuters)