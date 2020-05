In Upload is het hiernamaals een virtueel walhalla – voor wie het kan betalen

In de toekomst is zelfs het hiernamaals geprivatiseerd. In de scifi-comedyserie Upload kunnen mensen hun bewustzijn uploaden naar virtuele werelden die gerund worden door techbedrijven. Hoe meer geld je hebt, hoe beter het leven na de dood zal zijn.

Als app-ontwikkelaar Nathan een ongeluk krijgt kiest hij, onder druk van zijn oppervlakkige vriendin, voor een luxueus hotel. Hier zal een digitale versie van hemzelf voortleven, een avatar die ook nog contact kan onderhouden met de levende wereld. Nora, een klantenservicemedewerker in de echte wereld, is zijn gids. Het concept van de serie doet denken aan series als The Good Place en Black Mirror, maar bedenker Greg Daniels zegt dat hij „al krankzinnig lang” met het idee rondliep.

De cv van Daniels (New York, 1963) liegt er niet om: hij schreef onder meer voor instituten als The Simpsons en Saturday Night Live (SNL), maakte de succesvolle Amerikaanse bewerking van The Office en bedacht samen met Michael Schur de sitcom Parks and Recreation. Het idee van een door mensen gemaakt hiernamaals kwam al toen hij eind jaren ’80 in het schrijversteam van SNL zat. Het was te ingewikkeld om er een simpele sketch van te bouwen, maar Daniels bewaarde zijn notities en probeerde er jarenlang iets meer te doen. Even wilde hij er een boek van maken, maar uiteindelijk is het een sitcom voor Amazon geworden.

NRC doet in de aanloop naar de lancering mee aan een videogesprek voor journalisten met Daniels en zijn hoofdrolspelers Robbie Amell (Nathan) en Andy Allo (Nora). Daniels ziet zijn serie niet als dystopisch of utopisch: „Het zit ergens tussenin. Er zijn in de wereld van Upload veel mogelijkheden, maar er is ook veel dwaasheid en hebzucht. En we hebben de aarde zo verwaarloosd dat we natuur alleen nog in de virtuele wereld kunnen bekijken. Vanuit satirisch opzicht gaat de serie ook over inkomensongelijkheid.”

Nora helpt namelijk rijke mensen, maar heeft geen geld om haar eigen zieke vader te uploaden naar een goede plek. „Maar uiteindelijk kiest de serie vooral escapisme en een romantisch verhaal”, benadrukt Daniels. Want er ontstaat een klik tussen Nathan en Robbie. Wat best lastig is: kun je verliefd worden op iemand die alleen leeft als digitaal figuur?

Sekspak

In een aflevering probeert de levende vriendin seks te hebben met Nathan, via virtual reality en een ‘sekspak’. Als er technische problemen ontstaan moet Nora te hulp schieten. Door de coronacrisis, waardoor we ook vrijwel alleen via technologie contact hebben, geeft dat aspect wel opeens een nieuwe lading.

Omdat het inbellen tijdens de het gesprek niet helemaal soepel verloopt krijgen we de kans om later nog met hem te mailen. Men spreekt inmiddels van een streamingoorlog tussen partijen als Netflix, Disney en Amazon. Zijn serie heeft een ambitieus concept. Voelde Daniels de druk om zoiets te pitchen? En is het moeilijker om op te vallen met zoveel concurrentie?

„Een sterk concept maakt het schrijven makkelijker. Maar The Office was destijds eigenlijk ook best ‘high concept’. We zagen in die serie zogenaamd beelden van een documetairecrew, dat was toen best origineel. Het is belangrijk om het te aarden in realistisch gedrag en ervoor te zorgen dat het publiek in de eerste plaats iets geeft om de personages. Het huidige tv-tijdperk inspireerde me zo ambitieus mogelijk in te zetten. Als de streamingdiensten straks geen geld meer hebben ga ik mijn komische Blair Witch Project pitchen.”

Voorlopig is het nog lang niet zover. Deze maand gaat ook nog een ander project van hem in première: Space Force, een Netflix-serie die hij samen met Office-hoofdrolspeler Steve Carell ontwikkeld.

Serie Upload Van: Greg Daniels Met: Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards, Kevin Bigley Amazon Prime Video, 10 afleveringen van circa 30 minuten.