Soedan stelt vrouwenbesnijdenis strafbaar

De regering van Soedan heeft besnijdenis bij vrouwen strafbaar gesteld. Volgens de Verenigde Naties hebben negen op de tien Soedanese vrouwen tussen de 14 en 49 jaar zo’n behandeling ondergaan. Wie het traditionele gebruik nu nog uitvoert, riskeert een celstraf van drie jaar.

Vrouwenbesnijdenis komt voort uit de in bepaalde landen breed gedragen overtuiging dat meisjes en vrouwen er hun reputatie en huwelijkse vooruitzichten mee bevorderen. Daarom zijn bij 87 procent van de Soedanese vrouwen de binnenste en buitenste schaamlippen verwijderd. Vaak wordt hetzelfde met de clitoris gedaan.

Naast de lichamelijke verminking heeft dat vaak nog andere ernstige gevolgen, zoals baarmoeder- en nierinfecties en blijvende pijn tijdens gemeenschap en bevallingen. VN-woordvoerder in Khartoem Salma Ismail: „Deze wet beschermt meisjes tegen dit barbaarse gebruik en biedt ze de mogelijkheid in waardigheid op te groeien.”

Gebrek aan handhaving

Of de wet ook echt een einde zal maken aan vrouwenbesnijdenis in Soedan, is de vraag. „Dit gaat niet alleen over nieuwe regelgeving”, zegt Ismail tegen The New York Times. „Het is nog een hele klus om voor elkaar te krijgen dat de gemeenschap dit accepteert.” In Egypte staan ook celstraffen op het uitvoeren van vrouwenbesnijdenis, maar veroordelingen zijn zeldzaam en de praktijk gaat gewoon door. Maatregelen tegen vrouwenbesnijdenis stuitten in Soedan de afgelopen jaren ook op een gebrek aan handhaving of verzet onder strenggelovigen.

Volgens de VN komt vrouwenbesnijdenis nog in tientallen andere landen voor, waaronder alleen al 27 Afrikaanse staten. Verder is het een bekend gebruik in onder meer Jemen, Irak en Indonesië. Gambia verbood vrouwenbesnijdenis in 2015.