Sena en Buma/Stemra stichten Noodfonds Muziek

Muziekprofessionals die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen binnenkort aankloppen bij het Noodfonds Muziek. Het fonds is een initiatief van de muziekrechtenorganisaties Sena en Buma/Stemra.

Uit onderzoek onder rechthebbenden van de twee organisaties blijkt dat bijna de helft, in totaal 21.600 muziekprofessionals, niet rond kan komen van alleen de steunmaatregelen van het kabinet.

De verklaring is simpel, aldus de twee organsaties. Artiesten, musici, componisten, auteurs, uitgevers en muziekmaatschappijen zijn voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van live-optredens en muziek die gedraaid wordt in het bedrijfsleven, zoals de horeca, kapsalons en sportscholen. Door de coronacrisis liggen de activiteiten in deze sectoren vrijwel volledig stil.

Sena en Buma/Stemra hebben uit hun reserves samen in totaal 3,75 miljoen euro in het noodfonds gestopt (oftewel 174 euro per muziekprofessional in de problemen). Particuliere muziekliefhebbers worden opgeroepen om via noodfondsmuziek.nl/spotify een donatie te doen. Streamingsdienst Spotify heeft toegezegd de publieksdonaties te zullen verdubbelen.

De initiatiefnemers hebben ook de ministeries van Cultuur en Economische Zaken om een financiële bijdrage gevraagd. Zodra de regeling is uitgewerkt, kunnen muziekprofessionals een aanvraag doen bij het Noodfonds Muziek. Dat zal „binnenkort” zijn, beloven de initiatiefnemers.