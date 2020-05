Onze nationale, Vietnamese loempia

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk ook de vorige aflevering van Typisch Nederland

Er is niet veel typischer Nederlands dan de Vietnamese loempiakraam. In Vietnam bestaat dit fenomeen niet, daar is de loempia meer een onderdeel van een gerecht. Maar in Nederland is geen markt of meubelboulevard compleet zonder de mobiele frituurdiensten van de familie Nguyen of Tran, het Vietnamese equivalent van Jansen of De Vries. Maar het archetypische kraampje – de klassieke witte vierkante aanhanger, met ervoor een afgerokte sta-tafel met een fles zoetzure saus – is zo langzamerhand een bedreigde verschijningsvorm. Een vrolijke ‘foodtruck’ ligt beter bij de welstandscommissie en veel kramen krijgen na verloop van tijd een vaste kiosk of winkel.

Opvallend zijn de lange dienstverbanden in loempia-land. Apeldoorn kan al decennia rekenen op Bay Luu, een veteraan van ver in de tachtig, die nog steeds zijn lokale loempia-imperium aanstuurt. In Valkenswaard staat Hung – met aanbeveling voor gebruik in de airfryer – al dertig jaar op de parkeerplaats achter het winkelcentrum. In Steenwijk heeft de dochter van de lokale beroemdheid ‘Mama Theu’ haar moeder inmiddels opgevolgd. Als een gemeentebestuur ergens een vergunning wil intrekken om het ‘rommelige straatbeeld’ aan te pakken, is er binnen no-time een handtekeningenactie (Oss), en voor een afgebrande loempiakar heeft een inzamelingsactie altijd succes. In Rotterdam bood een klant zelfs zijn nier aan voor zijn op transplantatie wachtende loempiabakker Ron Balakian – die helaas onlangs is overleden. Kortom, we hebben meer dan een eurootje over voor ons droogkrokante nationaal erfgoed.