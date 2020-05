Nederlanders zijn blijer met eigen land

Nederlanders maken zich tijdens de coronacrisis nauwelijks zorgen om hun baan. Ook is de meerderheid tevreden over hoe de overheid omgaat met de crisis. Dat blijkt uit de representatieve enquête ‘Namens Nederland’ onder 18.525 respondenten.

Nederlanders zijn volgens het onderzoek aanmerkelijk tevredener met Nederland dan in 2019. Nu is 64 procent gelukkig met Nederland, vorig jaar was dat maar een derde van de bevolking. Wel zijn mensen zélf iets minder gelukkig geworden: nu zegt de helft gelukkig te zijn, tegenover 58 procent vorig jaar. De helft voelt zich bezorgd, gestresst of bang.

Veel Nederlanders hebben direct te maken met de gevolgen van het coronavirus. 59 procent van de bevolking kent wel iemand die het virus heeft (gehad) of eraan overleden is.

Van een op de tien Nederlanders is het werk gestopt. Toch zegt 84 procent zich niet of slechts een beetje zorgen te maken over zijn baan. Slechts 15 procent is hier redelijk of erg bezorgd om.

Deze uitkomsten zijn opvallend, gezien de hoge werkloosheid die wordt voorspeld als gevolg van de coronamaatregelen. Het Centraal Planbureau houdt rekening met een economische crisis die zwaarder wordt dan de bankencrisis van 2008.

Lees ook: Kabinet laat de volkswil meetellen in de coronacrisis

Sven Smit, onderzoeker van McKinsey en een van de initiatiefnemers van de grootschalige enquête, verwacht dat de zorgen over de baanzekerheid verder zullen oplopen. „We zitten nog maar zes weken in lockdown. Dat houden veel ondernemers nog wel uit, maar als het langer gaat duren zal de pijn toenemen.”

Ook over hun eigen gezondheid maken Nederlanders zich middenin de pandemie nauwelijks zorgen. 78 procent is hier niet of maar een beetje bezorgd om.

De meerderheid – 61 procent – is tevreden over hoe de overheid de crisis aanpakt. Onderzoeker Smit ziet een verband met de scherp toegenomen tevredenheid met Nederland. „Mensen zijn vermoedelijk blij dat zij tijdens deze crisis in Nederland wonen en niet elders. Er is brede steun voor de maatregelen die we hebben genomen.”

Wel willen mensen volgens de enquête iets meer versoepeling van de lockdown. Zo wil 57 procent dat horeca en musea weer opengaan. 87 procent wil dat de overheid meer inzet op het testen van mogelijke besmette personen.

Ook daalt de steun voor het inzetten van een app om het virus op te sporen. Nu is nog maar 33 procent voor zo’n app; eerder was dat 41 procent. Voor de werking van een corona-app waar minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) momenteel aan werkt, is de steun van de bevolking essentieel. De app werkt alleen als genoeg mensen die op hun telefoon installeren.