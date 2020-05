Legendarische duizendpoot en afrobeat-drummer Tony Allen gestorven

De Nigeriaanse drummer Tony Allen definieerde een volledig genre met zijn polyritmische drumstijl. Hij was verantwoordelijk voor de ‘beat’ in afrobeat. Achter de drumkit gebruikte hij zijn hele lichaam en leek over extra ledematen te beschikken. Allen stierf donderdagavond in Parijs op 79-jarige leeftijd, waarschijnlijk door een hartstilstand.

Tony Oladipo Allen werd geboren in Lagos in 1940. Rond zijn achttiende leerde hij zichzelf drummen, vooral door te luisteren naar Amerikaanse jazzmusici als Dizzy Gillespie en Charlie Parker. Later werd hij beïnvloed door jazzdrummers Max Roach en Art Blakey. In de levendige muziekscene van Lagos ontmoette hij Fela Kuti met wie hij aanvankelijk vooral West-Afrikaanse highlife speelde. Maar na avonturen in Engeland en de Verenigde Staten ontwikkelde het duo een geheel nieuwe, unieke stijl. Wat begon als een mix van highlife en jazz werd als vanzelf uitgebreid met soul, funk en yoruba-chants en -rimtes. Afrobeat was geboren; een onweerstaanbare trans-Atlantische groove.

Allen werd de drummer en muzikaal leider van Fela Kuti’s legendarische band Africa ’70. In een creatieve, bijna maniakale versnelling namen ze met Africa ’70 meer dan dertig albums op, zoals Zombie en Shakara. „Zonder Tony Allen zou er geen afrobeat zijn”, zei Kuti.

De afrobeatscene speelde zich vooral af in de nachtclub The Shrine van Kuti in diens illegale vrijstaat in Lagos. Het trok de aandacht van Amerikaanse en Europese muzikanten. De JB’s van James Brown raakten op hun Afrikaanse tour diep onder de indruk en ook Paul McCartney bezocht The Shrine.

Lees ook: ‘Het is Afro-hop, maar het klinkt wel hip’

In 1979 verliet Allen het steeds chaotischer wordende collectief van Kuti; soms ging een groep van wel zeventig mensen op tour. Het conflict ging over geld, maar Allen zag ook dat Kuti’s artistieke lijn steeds meer werd beïnvloed door spirituele dwalingen en grootheidswaan. Allen koos voor de muziek en begon zijn eigen groep. Hij verhuisde naar Londen en later Parijs.

Hij bleef het avontuur zoeken. Allen experimenteerde in de jaren tachtig met elektronica, dub en rap. Hij zou dat tot zijn dood blijven doen, maar in al zijn uitingen bleef zijn typische jazzy drumstijl overeind. Tony Allen klinkt altijd alsof hij met elke ledemaat een ander ritme speelt. Chaotisch is het nooit, eerder lichtvoetig en strak tegelijk, met veel ruimte voor andere muzikanten. Zelfs tijdens zijn werk met techno-producer Jeff Mills (Tomorrow Comes The Harvest, 2018) is zijn excentrieke stijl hoorbaar.

Allens veelzijdigheid maakte hem geliefd bij veel andere muzikanten. Flea, bassist van de Red Hot Chili Peppers noemt hem bij zijn overlijden ‘mijn held’. Brian Eno noemde hem ooit „misschien wel de beste drummer ooit’’. Vorige maand nog kwam een nieuw album uit van Tony Allen, opnames uit 2010 samen met Hugh Masekela. Rejoice is een van de vele bewijzen van zijn enorme klasse.

Nadat Fela Kuti stierf in 1997 en Tony Allen zich bezighield met andere projecten, leek de afrobeat een stille dood te sterven. Maar in het nieuwe millennium kwam het genre weer volop in de belangstelling – en daarmee ook Tony Allens werk.

Hij stimuleerde de afrobeatrevival door regelmatig op te treden met afrobeatgroepen van Japan tot Brazilië. Hij noemde de Nederlandse band Jungle By Night de ‘evolutie van afrobeat’.

Allen bleef altijd met liefde spreken over zijn voormalige vriend en mede-afrobeatuitvinder Fela Kuti. In 2013 stond Allen in het Twentse dorpje Hertme op het Afrika Festival en voorafgaand aan het optreden goot hij een scheut whiskey in de hoeken van de kleedkamer. „Voor Fela, die nu een spirit is. Ik wou dat hij hier was, zodat we gewoon over mooie dingen en muziek konden praten.’’