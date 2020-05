Kunstenares Ansuya Blom (63) wint Heinekenprijs

Beeldend kunstenaar Ansuya Blom heeft vrijdag de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst 2020 toegekend gekregen. Aan de prijs is een geldbedrag van 100.000 euro verbonden, waarvan de helft bestemd is voor een publicatie of tentoonstelling.

De jury, onder voorzitterschap van historisch letterkundige Frits van Oostrom, noemt het werk van Ansuya Blom (Groningen, 1956) intiem, geëngageerd en poëtisch. Met films, tekeningen, schilderijen, installaties en teksten werkt Blom al meer dan veertig jaar aan een oeuvre dat, aldus de jury, de grenzen van de innerlijke belevingswereld stilletjes aftast. „Zij kiest ervoor om op de achtergrond te blijven en laat haar werk fluisterend binnendringen.”

Ansuya Blom, Portrait of Susanne U. 48×133 cm Galerie van Gelder

Blom woont en werkt in Amsterdam. Ze is opgeleid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en Ateliers ’63 te Haarlem en haalde ook een master in psychoanalyse aan de Middlesex University in Londen. Tal van musea hebben haar werk aangekocht en getoond.

De Heinekenprijs is de grootste beeldende kunstprijs van Nederland en wordt sinds 1988 iedere twee jaar uitgereikt aan een in Nederland wonende en werkende kunstenaar. Bierbrouwer Alfred Heineken heeft de prijs ingesteld, de Stichting Alfred Heineken Fondsen financiert het prijzengeld.

Eerdere laureaten waren onder anderen Peter Struycken, Mark Manders, Barbara Visser en Daan van Golden. Twee jaar geleden kreeg Erik van Lieshout de prijs. De Rotterdamse kunstenaar gebruikte het prijzengeld om een video-installatie te maken waarmee hij zich kritisch uitliet over hoe Heineken in Afrika opereert.

De precieze datum voor de officiële uitreiking aan Blom wordt later bekend gemaakt in verband met de Covid-19-maatregelen.