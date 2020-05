‘Kim Jong-un weer opgedoken in het openbaar’

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zich voor het eerst in twintig dagen weer in het openbaar vertoond, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Kim was volgens Yonhap met zijn zus Kim Yo-jong aanwezig bij de opening van een kunstmestfabriek in de stad Sunchon. Er zijn geen foto’s vrijgegeven van de bijeenkomst.

Er waren de laatste weken moeilijk te verifiëren geruchten over zijn gezondheidstoestand en waren zelfs speculaties dat Kim overleden was. Hoogstwaarschijnijk heeft hij een hartoperatie ondergaan; dat wordt in elk geval niet ontkend.

De laatste keer dat Kim zich in het openbaar had vertoond was op 11 april tijdens een bijeenkomst van zijn Arbeiderspartij. Sindsdien ontbrak hij bij evenementen, zoals op de belangrijkste nationale feestdag op 15 april toen de 108ste geboortedag van zijn grootvader Kim Il-sung werd gevierd.

Noord-Koreaanse staatsmedia bleven gedurende de geruchtenstroom over de gezondheid van Kim berichten dat hij wel diplomatieke brieven verstuurde, maar beelden van hem werden de laatste weken niet vertoond.