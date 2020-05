Gezien: een blinde slang

De adder, de gladde slang en de ringslang: dat zijn de drie in Nederland levende slangensoorten.

Naam: blinde dwergslang Wetenschappelijke naam: Antillotyphlops geotomus Leefplek: droge tropische bossen. ondergronds en in bladafval, onder stenen of rottend hout Lengte: 12,5 tot 21,5 cm Uiterlijk: wormachtig, geelbruin of roze, fijnmazig netpatroon, zwarte blinde oogjes Opvallend: het leefgebied van de soort wordt bedreigd door houtkap

In het niet-Caribische deel van Nederland, welteverstaan, want wie ook de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba meetelt, komt op het dubbele aantal uit. Op Bonaire leeft de zilverslang, op Saba en Sint-Eustatius kruipen de roodbuikracer rond en de gewone wormslang (een exoot) rond. Nu is er een nieuwe, zevende soort ontdekt door onderzoekers van de Nederlandse organisatie Ravon. Bij het omdraaien van stenen kwamen ze drie exemplaren van de Leeward blindsnake tegen, die al bekend was van de Caribische eilanden Antigua, Barbuda, Saint Kitts en Nevis. De officieuze Nederlandse naam luidt voorlopig ‘blinde dwergslang’.