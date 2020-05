FVD royeert drie leden om ‘onacceptabele’ uitingen in appgroepen

Forum voor Democratie heeft drie jongere leden geroyeerd naar aanleiding van „onacceptabele” uitingen in WhatsApp-groepen. Ook zijn drie leden geschorst, meldt de partij vrijdag op Twitter. Het opinietijdschrift HP/De Tijd onthulde eerder deze week dat rechts-extremistische uitspraken worden gedaan in appgroepen waarbij leden van de jongerenbeweging van de partij (JFVD) zijn betrokken.

FVD en JFVD hebben de schrijvers van de berichten, die niet allemaal lid waren van de partij, „waar mogelijk” geïdentificeerd en hen de gelegenheid gegeven om zich te verweren. Alle uitingen zijn volgens FVD „op een enkele uitzondering na” gedaan in appgroepen die niet onder zijn verantwoordelijkheid vallen, waardoor de partij naar eigen zeggen geen zicht had op de berichten.

HP/De Tijd meldde woensdag dat JFVD-leden op 17 april in een anonieme brief aan het hoofdbestuur melding had gemaakt van de uitspraken. Het zou gaan om fascistische en antisemitische uitingen van onder meer leden die ondersteunende of bestuursfuncties hebben. In de brief werd geëist dat vijftien JVFD-leden zouden worden geroyeerd. FVD stelde daarop in een verklaring dat intern onderzoek werd gedaan naar de WhatsApp-berichten, die de partij omschreef als „belachelijk en schadelijk”.

De brief bevatte meerdere schermafbeeldingen uit de bewuste appgroepen. „Ik zou letterlijk iedere ideologie aanhangen die Nederland weer 95 procent blank maakt met 0 procent moslims”, zo valt onder meer te lezen. Een ander groepsapplid schreef: „Nationaal-socialisme heeft van het meest armoedige land van Europa het rijkste land van Europa gemaakt in een paar jaar (…) Beste economische formule ooit”. Ook werd het Horst Wessellied, de officiële partijhymne van de nazipartij NSDAP, gedeeld.