Flattening the curve

Ik woon in New York. Via Zoom, Teams, WhatsApp etc. onderhoud ik sinds enige weken al mijn contacten. In zo’n videogesprek leg ik uit dat ik me ook privé aan de doelstelling van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, probeer te houden: na de Covid-19-crisis moeten we samen de wereld gezonder en duurzamer maken; in zijn woorden „recover better”. Dus eet ik minder en gezonder, gebruik ik zowel mijn hometrainer en stepper vaker, en probeer ik af te vallen. Aha, is het antwoord, „you are trying to flatten the curve”.

