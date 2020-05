Elon Musk tweet over prijs Tesla, aandeel keldert

Oprichter en directeur van Tesla Elon Musk heeft vrijdag met een tweet voor een koersval van de aandelen van zijn bedrijf gezorgd. Hij schreef dat het aandeel van het autobedrijf „in zijn optiek” te hoog stond, waarna Tesla prompt 9 procent van zijn marktwaarde verloor. De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft Musk eerder voor de rechter gesleept vanwege zijn tweetgedrag, nadat hij aangekondigd had Tesla van de beurs te gaan halen, wat prijs sterk opdreef.

Tesla sloot donderdag met 781,81 dollar (711,92 euro) per aandeel. Voor de tweet was het bedrijf in totaal 141 miljard dollar (128,4 miljard euro) waard, een uur later was dat nog 133 miljard dollar (121,1 miljard euro). Musk werd op Twitter ‘bedankt’ door mensen die zeggen aandelen te hebben in zijn bedrijf: „Je hebt me in een paar seconden duizenden dollars gekost”.

Vlak nadat hij zich uitsprak over de beurswaarde van zijn bedrijf, stuurde Musk nog een aantal opzienbarende tweets de wereld in. Op een vraag „of hij soms geld nodig heeft” zei Musk: „Ik heb het geld niet nodig. Ik ben toegewijd aan Mars en de aarde. Bezit houdt je alleen maar tegen.” Kort hierna schreef hij „bijna al zijn fysieke bezittingen” te verkopen. „Ik zal geen huis bezitten”. Gevolgd door: „Mijn vriendin is boos op me”.

De Amerikaanse beurswaakhond heeft nog niet gereageerd op Musks twitterstorm. Ook Tesla heeft nog geen verklaring uitgedaan over het gedrag van zijn directeur.

