Eén dode, vijf vermisten na crash Canadese militaire helikopter

Bij een ongeluk met een Canadese militaire helikopter in de Middellandse zee voor de kust van Griekenland is woensdag zeker één militair omgekomen. Vijf anderen worden vermist. Dat heeft de Canadese premier Justin Trudeau donderdag gezegd, meldt Reuters.

Het Canadese fregat HMCS Fredericton, dat deelneemt aan een NAVO-operatie in het gebied, verloor contact met de helikopter, een CH-148 Cyclone, tijdens een trainingsoefening. Reddingsploegen zoeken naar overlevenden. De oorzaak van de crash is nog onbekend.

De helikopter stortte neer in de Ionische Zee tussen Griekenland en Italië, met een waterdiepte van ongeveer drieduizend meter. Volgens de Canadese generaal Jonathan Vance, stafchef van Defensie, is er een „zeer omvangrijk veld van wrakstukken” waargenomen in het gebied waar de helikopter verdween.

Eén lichaam is geborgen, van Abbigail Cowbrough, een 23-jarige militair. „Ze zijn allen helden”, zei Trudeau tijdens een persconferentie over de zes bemanningsleden. „Elk van hen zal een leegte achterlaten die niet kan worden gevuld.”

Als de zoektocht naar overlevenden zonder resultaat blijft, zou het gaan om het zwaarste militaire verlies van Canada sinds 2007, toen zes soldaten omkwamen als gevolg van een bermbom in Afghanistan.