Drummer en afrobeatpionier Tony Allen overleden

De Nigeriaanse drummer Tony Allen — bekend van Fela Kuti’s groep Africa 70 — is donderdag overleden in Parijs. Dat heeft zijn management bevestigd. Allen wordt samen met Kuti gezien als grondlegger van het afrobeat-genre. Hij werd 79 jaar.

In 2016 trad Tony Allen op als openingsact van het Dekmantel Festival in Amsterdam. NRC sprak hem toen: „Als je het lang wilt volhouden, moet je vele paden verkennen.”

Afrobeat combineert traditionele Afrikaanse muziek met westerse jazz, funk en r&b, invloeden die Allen opdeed tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten in 1969. In de jaren zestig en zeventig maakte Allen samen met Kuti meer dan veertig albums. Onder eigen naam volgden er nog eens twaalf, waarvan de laatste vorige week uitkwam. Vorig jaar trad hij nog op tijdens Lowlands, als drummer van Damon Albarns The Good, The Bad & The Queen.

Allen’s overlijden kwam volgens zijn management volkomen onverwachts, de precieze oorzaak is nog onbekend. Het coronavirus is niettemin uitgesloten. Allen woonde al jaren net buiten de Franse hoofdstad. Nadat hij zich donderdagmiddag plots niet goed voelde werd hij snel opgenomen in een Parijs ziekenhuis, waar hij later op de avond overleed. „De beste drummer ter wereld heeft ons verlaten”, schreef Red Hot Chili Peppers-bassist Flea, die met Allen samenwerkte, donderdagnacht op Instagram. „Zonder Tony Allen was er geen afrobeat geweest.”