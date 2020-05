Ook in Brazilië is niet iedereen even blij met de quarantainemaatregelen en wordt er, zoals hier in hoofdstad Brasilia, tegen gedemonstreerd. De ernstige corona-uitbraak in het Zuid-Amerikaanse land werd deze week van de voorpagina’s verdrongen door de escalerende politieke en strafrechtelijke problemen van de Braziliaans president Jair Bolsonaro. Er is een onderzoek ingesteld naar mogelijk machtsmisbruik. De crisis is zo groot dat een afzetting – via een impeachementprocedure of een militaire coup – mogelijk lijkt.

Foto Sergio Lima/AFP