Deze veranderingen wil je vasthouden

De huidige crisis laat zien dat wij heel goed kunnen improviseren en veranderen. Als het moet. Veel nieuwe manieren van werken zijn wellicht tijdelijk. Maar er zijn ook veranderingen die we graag willen vasthouden. Vier zaken voor het ‘nieuwe normaal’-verlanglijstje.

Samenwerken op afstand (én op kantoor)

Alle webcams zijn al wekenlang uitverkocht. Overal. Iedereen gebruikt Zoom, Teams, Hangouts, Webex, Skype en Facetime. In razend tempo hebben we online vergaderen geleerd. En we weten nu waar het wel en niet goed voor is.

Een goede vriend die met internationale teams werkt, doet het al jaren zo: ‘gewone’ zaken worden online besproken, lastige dossiers bij live ontmoetingen, eens per kwartaal. Ik kan me daar na weken van alleen videovergaderen veel bij voorstellen.

Dat een groot deel van de online vergaderingen, colleges, webinars en brainstorms blijft, lijkt me niet gek. En daarnaast willen we elkaar graag in het echt zien. Af en toe.

Baas over je eigen tijd

In onze gezinnen wordt heel wat afgepuzzeld. Wie helpt de kinderen met school? Wie werkt wanneer? Hoe laat eten we, wie kookt er? Als collega’s tonen we begrip, zijn we flexibel en respecteren elkaars keuzes. En intussen blijkt dat je op deze manier toch veel werk gedaan krijgt. Te veel soms.

Met deze ervaring in het achterhoofd zullen veel mensen geen zin hebben ‘straks’ weer braaf te doen wat anderen voorschrijven. We koesteren onze nieuwe autonomie.

Goede relaties in de werkomgeving zijn geen luxe. Ze vormen de kern van de zaak

Lynda Gratton, hoogleraar aan de London Business School, verwacht dat nu de basis wordt gelegd voor nieuwe manieren van werken. Volgens haar moeten bedrijven na de crisis medewerkers meer flexibiliteit gunnen. We laten ons deze nieuw verworven vrijheid niet zomaar meer afpakken.

Aandacht voor onderlinge relaties

Wie de sterkste relaties onderhoudt met klanten, partners, medewerkers en andere belanghebbenden, is vaak het best in staat dit soort crises te overleven. Dat is kort samengevat wat Rosabeth Moss Kanter, hoogleraar aan de Harvard Business School, zegt in een recent interview.

Sterke relaties maken dat je meer kennis deelt, meer gezamenlijke plannen smeedt en elkaar het voordeel van de twijfel gunt bij experimenten. Goede relaties in de werkomgeving zijn geen luxe. Ze vormen – meer dan ooit – de kern van de zaak.

Minder toneel

Tot een paar maanden geleden gold: ook al was het thuis een chaos, qua huishouden, kinderen en relatie, op je werk kon je nog gewoon doen alsof alles op rolletjes liep. Surface acting wordt het wel genoemd en het is dodelijk vermoeiend.

Dat is voorbij. Tijdens videovergaderingen lopen huisdieren en kinderen door het beeld. We zitten allemaal, in spijkerbroek of sweatpants, in hetzelfde coronaschuitje.

Organisatie-adviseur Kit Krugman schrijft in haar blog dat het virus de façade van ‘professionaliteit’ doorbreekt en dat we ons nu menselijker gedragen in onze werkcontacten. We blijken allemaal gewone vrouwen en mannen die dezelfde onzekerheden en angsten delen. En nu we dat weten, kunnen we niet meer terug. Prima eigenlijk wel.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.