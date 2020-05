De Amsterdamse Wallen zonder kots en joints: plots is er hoop

De Amsterdamse Wallen bieden een onwerkelijke aanblik. Tot half maart regeerde hier de extreme drukte: drommen toeristen en dagjesmensen, toeterende taxi’s, feestboten, dealers en dronken vrijgezellenfeesten. Buurtbewoners konden iedere ochtend de kots, blikjes en joints van hun stoep vegen.

Sinds de lockdown baadt het Red Light District in rust. De gordijnen zijn dicht, de sekstheaters gesloten en de grachten en steegjes verlaten. Bewoners zitten buiten in de zon met een glas wijn en een boek – iets wat voorheen ondenkbaar was. Ze vertellen dat ze hun huis tegenwoordig per fiets kunnen bereiken zonder verrot gescholden te worden.

„Ik wilde eigenlijk verhuizen, maar nu zie ik ineens wat een leuke plek dit is,” zegt Brechtje Schoonheijm, die op het stoepje voor haar woning zit, schuin tegenover sekstheater Casa Rosso. Ze steekt haar hand op naar een voorbijganger. „Dat is de buurvrouw. Die zei laatst tegen me: woon jij hier? We hadden elkaar nog nooit gezien.”

Vijf werkdagen achter het raam

Voor wie zijn brood verdient op de Wallen, is de lockdown minder prettig. De prostituees achter de 360 ramen zitten sinds half maart zonder werk en zonder inkomsten.

Lees ook: Sekswerkers Wallen balen van vele toeristen

Linda (46) staat normaal vijf dagen per week achter het raam. Nu zit ze thuis. „Vervelen doe ik me niet, ik heb de mazzel dat ik een grote tuin heb.” Omdat Linda (haar werknaam) staat ingeschreven als zzp’er, krijgt ze 1.052 euro steun per maand van de overheid. „Ik moet het met minder doen, maar er is nu ook niet veel om het aan uit te geven.”

Welzijnswerker Frits Rouvoet heeft de afgelopen weken „tussen de 130 en 140” vrouwen geholpen bij het aanvragen van een tijdelijke uitkering. Hij is vol lof over de snelheid waarmee de gemeente Amsterdam de prostituees helpt. „Maar duizend euro is natuurlijk niet zo veel geld. De vrouwen betalen vaak een hoge huur en die loopt gewoon door.” Volgens Rouvoet zitten veel vrouwen „in enorme onzekerheid. Die steun is voor drie maanden, hoe moet het daarna verder?”

Lang niet alle prostituees kunnen aanspraak maken op de zzp-regeling, meestal omdat ze niet staan ingeschreven. Een groot deel van de vrouwen is teruggekeerd naar hun land van herkomst, vooral in Oost-Europa, vertellen raamexploitanten. Anderen werken thuis illegaal door. „Via sites kun je nog steeds contact leggen met vrouwen”, zegt Leon de Weerd, die 43 ramen exploiteert aan het Singel. „En ik hoor van taxichauffeurs dat ze dames naar klanten toerijden. Maar om hoeveel vrouwen het gaat, vind ik heel moeilijk in te schatten.”

Ook de uitbaters zelf hebben het zwaar. Sommige ondernemers staan nu al op omvallen, waarschuwde de ondernemersvereniging van de Wallen deze week. „Het gaat om grote exploitanten met tientallen ramen,” aldus voorzitter Cor van Dijk, tevens eigenaar van de Casa Rosso, in De Telegraaf. Als de lockdown nog lang duurt, vreest hij „een kaalslag” onder bordeelhouders en horeca-ondernemers.

Leon de Weerd zegt „voorlopig nog wel even door te kunnen”: hij is eigenaar van de ramen die hij exploiteert, en bezit ook vastgoed buiten het Red Light District. Maar hij vreest wel dat het ontzettend lang gaat duren voordat de prostituees weer aan de slag kunnen: van alle contactberoepen is sekswerk het allercontactvolst.

„Elke dag kom ik op straat buurtgenoten tegen. Dat gebeurde voorheen nooit.”

Ook voor exploitant Jan Broers (acht ramen) dreigt niet meteen een faillissement, vertelt hij in de garage achter zijn bordeelpanden, waar hij aan het klussen is geslagen nu zijn gewone werk stilligt. „Ik heb geen personeel, en beheren en schoonmaken doen we zelf”. De vrouwen die bij hem ook een kamer huren om in te wonen, laat hij op dit moment geen huur betalen. „Ik druk ze niet in de stront.”

Broers’ partner Mona onderhoudt per app contact met de vrouwen. Sommige zitten nog in Amsterdam, anderen zijn terug naar hun geboorteland. Ze laat een berichtje zien van een Roemeense wier hond bij de grens in beslag is genomen: „They took Gina!” Mona denkt hardop na over de voorwaarden waaronder de ramen weer open zouden kunnen. Misschien, oppert ze, kunnen klanten straks verplicht een bewijs overleggen dat ze immuun zijn voor het virus?

Broers: „Ja, de vrouwen moeten nu toch al checken of een klant meerderjarig is.”

Mona: „Of misschien een leeftijdsgrens? Jongere mensen zijn veel minder besmettelijk, lees ik overal.”

Broers: „Je bedoelt dat ouderen niet meer een wippie mogen maken? Hou op! Dan zoeken ze het ergens anders.”