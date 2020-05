Coronatelevisie maken, niemand zei dat het makkelijk zou zijn

‘Van de maan af gezien zijn we allen even groot”, schreef Multatuli ooit. En even kwetsbaar, vertelt astronaut André Kuipers aan Floortje Dessing, die „een claustrofobisch gevoel” kreeg van zijn eigen planeet toen hij die vanuit de ruimte aanschouwde. „Er is geen planet B”, zegt Kuipers clichématig, en geheel toevallig laat Dessing daarna een opvallend label van haar trui zien, met daarop de tekst ‘Because There Is No Planet B’. Dessing kennende vast een ecologisch duurzaam en kinderarbeidvrij geproduceerd kledingstuk.

In Floortje Blijft Hier (BNNVARA) gaat Dessing op zoek naar ‘inspirerende verhalen over veerkracht en zelfredzaamheid’ in deze crisistijd. Na een kort gesprek met Kuipers gaat ze op bezoek bij een gezin dat al jaren geïsoleerd en zelfvoorzienend leeft – eerst in een joert in Portugal, nu in een wachtershuisje bij het Friese Workum. Wat wij het nieuwe normaal zijn gaan noemen is voor hen al een tijdje een manier van leven.

Het voorgestelde eenvoudige dichtbij-de-natuur-leven ziet er nu uit als een aanlokkelijk alternatief, al heeft het ook iets wereldvreemds. Mooie dronebeelden van wonen in ongerepte natuur hoor, maar hoe de stedeling met ‘aan het einde van zijn salaris een beetje maand over’ er door geïnspireerd moet raken blijft een open vraag.

Bij talkshow M staan ze in ieder geval nog altijd met beide benen op de grond. Donderdagavond sprak Margriet van der Linden met drie psychologen over de mentale gemoedstoestand van Nederland in coronatijden. Toenemende stress, onzekerheid en frustratie beginnen inmiddels hun tol te eisen. Een roodgloeiende Kindertelefoon, meldingen van huiselijk geweld en schrijnende eenzaamheid zouden met dezelfde urgentie behandeld moeten worden als de virusbestrijding, is de consensus aan tafel.

Ondanks het zware onderwerp een verademing om een serieus en feitelijk gesprek te zien, al is het maar als tegenwicht voor de geforceerde discussies zoals op dezelfde avond bij Op1. Catherine Keyl mocht met viroloog Ab Osterhaus (ja, alweer – men heeft het op sociale media inmiddels over ‘Ab1’) in debat over de ingewikkelde kwestie rond economie en gezondheid. Boerenverstand tegenover twijfelachtige wetenschap, het blijft ongemakkelijke televisie.

Coronatelevisie maken, niemand zei dat het makkelijk zou zijn, al weet Danny Ghosen zich knap aan te passen in Danny op straat (NTR). In de meest recente aflevering volgt Ghosen, met coronacoupe, drie mantelzorgers van demente mensen. Alle drie worstelen met het bezoekverbod, een van de verregaande maatregelen om besmettingen in verpleeghuizen te voorkomen. De mantelzorgers hebben er begrip voor, en tegelijkertijd ook moeite mee. De een meer dan de ander, zoals Marlene van der Kooi, die de situatie van haar moeder vergelijkt met een „gijzeling”. Begrijpelijke emotie, wanneer je je vergeetachtige moeder meerdere malen per dag door de telefoon moet uitleggen dat je wel wil langskomen maar niet mag.

Het zijn aangrijpende beelden, zoals het bezoek van Camiel Notermans aan zijn vader. De vader, die zich nauwelijks kan verroeren maar zichtbaar emotioneel wordt bij het zien van zijn zoon, zit in zijn laatste levensfase. Waardig afscheid nemen van dierbaren, wetende dat elke dag de laatste kan zijn – het zit er nu niet in.

„Het is heel moeilijk om te zien”, zo zegt Cees van Die tegen Ghosen, wanneer hij zojuist zijn vrouw op een balkon heeft afgezwaaid. „Als je je vrouw zo ziet zitten… dan is het alsof je naar de dierentuin gaat.”