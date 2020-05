In Zandvoort, Bloemendaal, Velsen, Wijk aan Zee en Heemskerk mogen weer strandhuisjes worden opgebouwd, als die tenminste eigen sanitaire voorzieningen hebben. Verenigingen van eigenaren van strandhuisjes met eigen douche en toilet moeten een protocol bij hun gemeente indienen over hoe ze zich aan de landelijke maatregelen gaan houden, meldt de veiligheidsregio Kennemerland:

Import medische goederen gestegen, invoer vanuit China gedaald

In de eerste drie maanden van 2020 heeft Nederland voor 8,7 miljard euro aan medische goederen geïmporteerd: 8 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag. Het gaat om medicijnen, medische hulpmiddelen als gaas en spuitjes, technologie zoals röntgenapparaten, en persoonlijke beschermingsmiddelen als mondkapjes.

Onduidelijk is welk deel van de geïmporteerde goederen is ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Wel is opvallend dat de import van medische goederen is toegenomen in een periode dat de totale goedereninvoer met 2 procent afnam.

Het grootste gedeelte van het bedrag (42 procent) ging naar medicijnen, wat te verklaren is door de relatief hoge prijs van geneesmiddelen. De invoer van medische hulpmiddelen groeide met 13 procent relatief het hardst, hierop volgt de import van medicijnen (9 procent groei) en medische technologie (6 procent groei). Er werden in het eerste kwartaal van 2020 niet meer beschermingsmiddelen geïmporteerd dan vorig jaar.

De totale import uit China en Hongkong, dus niet alleen die van medische goederen, heeft volgens het CBS flinke gevolgen ondervonden van de corona-uitbraak. In februari kwam die uit op 3,4 miljard euro, 10 procent minder dan een jaar eerder. In maart daalde de invoer ten opzichte van 2019 met 9 procent, tot 3,3 miljard euro. De import viel zo laag uit doordat Chinese fabrieken vanwege de coronacrisis weken stillagen. Computer- en netwerkapparatuur wordt nog altijd het meest uit China geïmporteerd.