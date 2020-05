Coronablog 1 mei

Dodental VS loopt met meer dan 2.000 op

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 2.053 sterfgevallen door Covid-19 gemeld. Dat schrijft AFP op basis van cijfers van Johns Hopkins University in Baltimore.

Na enkele dagen met minder dan 2.000 coronadoden per etmaal, ligt het cijfer daarmee voor een derde dag op rij weer boven die grens. In totaal is het Amerikaanse dodental opgelopen tot bijna 63.000, veruit het hoogste aantal ter wereld. Wereldwijd zijn zeker 230.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden.