Canada kondigt verbod af op aanvalsgeweren

Canada verbiedt het gebruik van en de handel in vijftienhonderd typen vuurwapens. Dat heeft premier Justin Trudeau vrijdag bekendgemaakt. Onder meer de AR-15 en andere geweren die vaak bij mass shootings worden gebruikt, zijn met onmiddellijke ingang verboden.

De maatregel volgt op een reeks schietpartijen in de provincie Nova Scotia, waarbij op 18 en 19 april 22 mensen omkwamen door vuurwapengeweld en brandstichting. De dader, die ook omkwam, beschikte volgens de Canadese politie over twee semi-automatische geweren en enkele semi-automatische pistolen. Ook deze wapens staan volgens persbureau AP op de lijst van wapens die nu verboden zijn.

„Deze wapens zijn maar met één doel ontworpen: om in zo weinig mogelijk tijd zo veel mogelijk mensen te doden”, zei Trudeau op een persconferentie. „Er is geen doel en geen plaats voor dergelijke wapens in Canada. Met onmiddellijke ingang is het niet langer toegestaan om aanvalsgeweren geschikt voor militaire doeleinden te kopen, verkopen, vervoeren, importeren of gebruiken.”

Om huidige wapenbezitters in staat te stellen zich aan de nieuwe regels te houden, kondigde Trudeau aan dat de nu verboden wapens twee jaar lang straffeloos kunnen worden ingeleverd, teruggestuurd naar fabrikanten, of vervoerd om ze onschadelijk te maken. Ook komt er een compensatieprogramma, waarover het Canadese parlement moet stemmen.

Weerstand van wapenbezitters

In Canada zijn naar schatting 35 vuurwapens per 100 inwoners. Dat is veel lager dan in de Verenigde Staten, maar relatief hoog in vergelijking met de rest van de wereld. Maatregelen tegen vuurwapens stuiten op weerstand van kiezers op het platteland, die wapens gebruiken om te jagen en voor zelfverdediging. Een registratieprogramma van geweren, dat begin deze eeuw werd ingesteld, is afgeschaft door de vorige regering, van de Conservatieve premier Stephen Harper.

Trudeau beloofde voordat hij in 2015 premier werd dat zijn Liberale Partij vuurwapenbezit aan banden zou leggen, maar deed daar tijdens zijn eerste regeertermijn weinig aan. Tijdens zijn campagne voor herverkiezing in 2019 beloofde hij een volledig verbod op militaire aanvalswapens.

Trudeau verwees bij zijn aankondiging naar meerdere schietpartijen in Canada in de afgelopen decennia, waaronder het bloedbad op de École Polytechnique in Montreal in 1989. Daarbij schoot de dader veertien vrouwelijke studenten dood. Voorafgaand aan het geweld in Nova Scotia vorige maand was dat de dodelijkste schietpartij uit de Canadese geschiedenis.