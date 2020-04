Geen kleintje

Normaliter zijn juist alle gebouwen, monumenten, vervoersmiddelen en mensen in Madurodam klein van stuk. Maar de meest recente attractie in het Haagse park is er eentje van achttien meter in lengte, amper klein te noemen. Donderdag werd in het miniatuurattractiepark de romp van een Dakota-vliegtuig geplaatst. Het vliegtuig, met een spanwijdte van dertig meter, is de grootste attractie ooit voor het attractiepark. Bezoekers kunnen, mits de beperkende maatregelen niet meer van kracht zijn, vanaf juni in The Flying Dutchman, in KLM-blauw, een vlucht door tijd en ruimte maken. Aan de nieuwe attractie hangt een investeringsprijskaartje van 3,5 miljoen euro.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 1 mei 2020