Aantijging tegen Joe Biden maakt vooral andere Democraten kwetsbaar

„Het is nooit gebeurd. Punt.” De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft vrijdagochtend in het tv-programma Morning Joe voor het eerst gereageerd op een beschuldiging van seksueel geweld, die begin april tegen hem is geuit door een voormalige medewerker, Tara Reade. Zij zegt dat zij in 1993 door toenmalig senator Biden tegen de muur werd gedrukt, waarna hij met zijn vingers haar vagina binnendrong.

In een vraaggesprek van ongeveer een kwartier stelde Biden dat hij de Senaat wil vragen in het Nationaal Archief in Washington te zoeken naar de formele klacht die Reade zegt tegen hem te hebben ingediend. Als er schriftelijk bewijs is van de beschuldiging, dan kan die alleen in de Senaatsarchieven liggen, aldus Biden. „Ik ken niemand die weet heeft van zulke aantijgingen.” De vraag van de journalist of hij ooit overeenkomsten met vrouwen heeft gesloten om hen het zwijgen op te leggen, beantwoordde Biden ontkennend.

Last voor de hele partij

De beschuldiging tegen Biden is in de loop van de maand een last geworden die de hele Democratische Partij dreigt te moeten meetorsen naar de verkiezingen van 3 november. De ontkenningen die medewerkers en prominente aanhangers van Biden lieten horen, zijn daarbij even hard teruggeslagen op de partij als het stilzwijgen van de beschuldigde zelf.

Afgelopen week won de beschuldiging van Reade – die haar hele leven op de Democratische Partij heeft gestemd – aan geloofwaardigheid nadat verschillende mensen naar voren waren gekomen die verklaarden dat Reade hun in het verleden had verteld over wat zij in het kantoor van senator Biden zou hebben meegemaakt.

The New York Times berichtte woensdag over een brief van „activisten en voorvechters voor vrouwenrechten”. In de brief, waarvan de krant een concept had bemachtigd, drongen de ondertekenaars er bij Biden op aan dat hij zijn stilzwijgen zou doorbreken. Hij had hier de kans, schreven ze, „om eens te laten zien hoe je serieuze beschuldigingen serieus neemt”.

Biden noch een van zijn medewerkers heeft contact opgenomen met Reade nadat zij haar beschuldiging had geuit. „Ik wil niet speculeren over haar motief”, zei Biden in het interview van vrijdag. „Ik ga haar ook niet aanvallen. Ze heeft het recht te zeggen wat ze wil. Maar daarna moet worden onderzocht of het klopt. En dit is niet waar.”

Verlegen

Vrouwelijke partijkopstukken als Stacey Abram (oud-gouverneurskandidaat in Georgia) en senator Kirsten Gillibrand verklaarden dat zij de beschuldiging niet geloven. Partijleider Nancy Pelosi wees de aantijging van de hand met het zinnetje „Joe Biden is Joe Biden”, wat leidde tot een twitterstormpje van haar politieke tegenstanders. Hypocriet!

Als een vrouw voor het schelle voetlicht van de landelijke aandacht stapt, moet je ervan uitgaan dat ten minste de kern van wat zij zegt, waar is Joe Biden, in 2018 over aantijgingen tegen kandidaat-rechter Kavanaugh

Iets meer dan anderhalf jaar geleden legden de Democraten de Republikeinen nog onbekommerd het vuur na aan de schenen toen kandidaat-rechter Brett Kavanaugh werd beschuldigd van seksueel geweld in zijn tienerjaren. Joe Biden zei destijds: „Als een vrouw voor het schelle voetlicht van de landelijke aandacht stapt, moet je ervan uitgaan dat ten minste de kern van wat zij zegt, waar is.” Het was een vertaling van het #MeToo-motto ‘geloof vrouwen’.

Met hun moralistische, harde aanpak van Kavanaugh – die overigens desondanks benoemd werd aan het Hooggerechtshof – hebben de Democraten zich kwetsbaar gemaakt voor aantijgingen aan het adres van hun eigen politici en topambtenaren. Zo werden ze vorig jaar in verlegenheid gebracht door twee affaires in Virginia. Van de Democratische gouverneur doken jeugdfoto’s op waarop een persoon met een zwart geschminkt gezicht stond (of hij het zelf was, is nooit opgehelderd). Zijn plaatsvervanger werd in diezelfde tijd door twee vrouwen beschuldigd van verkrachting. Beide bestuurders zijn nog gewoon in functie.

Daaruit kun je concluderen dat beschuldigingen van seksueel wangedrag, hoe geloofwaardig ook en hoeveel publieke opwinding er ook mee gepaard gaat, niet noodzakelijkerwijs uitmonden in aftreden van politici. De Democratische Partij zou er wel eens meer last van kunnen krijgen dan Biden zelf. Hij staat straks, als alles loopt zoals verwacht, in de presidentsrace tegenover Donald Trump, die na belastende verklaringen van porno-actrice Stormy Daniels en andere vrouwen aan zijn adres niet met goed fatsoen hoog te paard kan gaan zitten. Maar alle Democratische kandidaten voor het Huis van Afgevaardigden, de Senaat en publieke functies in de staten, zijn voortaan kwetsbaar voor het verwijt van hypocrisie en het voeren van een dubbele standaard.

