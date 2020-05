75 jaar bevrijding in het buitenland

Goed en fout in de oorlog – dat ligt overal weer net even anders. Italië verschoot in de loop van de oorlog van kleur. In Israël is de holocaust nooit ver weg. De rol van Surinaamse Nederlanders is vrijwel onbekend aan deze kant van de oceaan. In Oostenrijk wordt de eigen rol maar deels erkend. En in België stond collaboratie een latere (politieke) carrière nauwelijks in de weg.

Italië: ‘Het Italiaanse publieke geheugen is problematischer dan van andere landen’

Voor Italië heeft de Tweede Wereldoorlog twee gezichten: de periode 1940-43, als bondgenoot van Hitler, met Mussolini aan de macht; en de periode 1943-45, toen de nazi’s de vijand waren geworden die het noorden van het land bezet hield, met Mussolini als marionet van de Duitse bezetter. „Als je kijkt naar het publieke geheugen van de oorlog, dan is dat duidelijk problematischer dan in andere landen”, zegt Miguel Gotor, auteur van een veelgeprezen studie over Italië in de twintigste eeuw. „Italië was een verslagen mogendheid, een land dat het fascisme had bedacht en geëxporteerd. De nederlaag in de oorlog (in 1943) viel samen met het einde van het fascisme. Dat heeft geleid tot een verandering van alliantie en de opkomst van het verzet in het noorden.”

In de publieke opinie is vooral het verzet herdacht. In Italië is 25 april de Bevrijdingsdag, en dat is lang vooral een feestje van links geweest, waarvoor de mythe van het collectieve verzet nog steeds belangrijk is – denk aan het populaire partizanenlied Bella ciao.

Waarom is bevrijdingsdag niet echt een nationaal feest?

„Er is onder de Italiaanse bevolking nooit totale betrokkenheid daarbij geweest. Een minderheid voelde zich niet aangesproken. Maar veel conflict was daar niet over. Als er nu wrijving is, is dat vooral om een polemiek te beginnen. Zoals Ignazio Russo [ex-neofascist, red.], die van 25 april een dag wil maken om de coronadoden te herdenken. In 1994 zag je wel een herpolitisering van deze herdenkingsdag. Dat jaar was Silvio Berlusconi aan de macht gekomen met steun van de neofascisten, en toen werd er op 25 april in Milaan in de regen een enorme manifestatie gehouden met een duidelijke politieke betekenis.”

Hoe kijken de Italiaanse historici terug?

„Ik denk dat het fascisme goed en eerlijk is bestudeerd. Al hebben er wel lang drie belangrijke blinde vlekken bestaan: het gebruik van gifgas in de jaren dertig in Ethiopië; het wrede optreden van het Italiaanse leger in het latere Joegoslavië, in het begin van de oorlog; en de continuïteit van ambtenaren, rechters, diplomaten, inlichtingendiensten en politietop in het Italië van na de oorlog.”

Gotor stelt dat er sinds eind jaren tachtig in het publieke herdenken meer ruimte is gekomen voor thema’s uit de oorlog die daarvoor taboe waren omdat ze te veel met het fascisme werden geassocieerd. Denk aan de foibe (de massagraven van tegenstanders van de partizanen in het noordoosten) en de massamoord op Italiaanse soldaten op het Griekse eiland Kefalonia, in 1943.

Suriname: ‘Honderden jonge Surinamers streden ook mee voor de bevrijding van Nederland’

Wilfred van Gom

De 88-jarige Surinaamse oud-strijder Wilfred van Gom blikt terug op de rol van Suriname en Surinamers bij de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. „Weinig mensen weten dat er honderden jonge Surinamers meestreden voor de bevrijding van Nederland. Suriname leverde daarnaast meer dan zestig procent van de bauxiet, de grondstof voor aluminium, zodat de geallieerden hun oorlogsvloot konden bouwen. En tijdens de oorlog verzamelde de Surinaamse bevolking 38.000 gulden in voor de aankoop van een spitfire door de geallieerden. Dit jachtvliegtuig kreeg zelfs de naam ‘Suriname’.”

Hoe kijkt u terug op die tijd?

„We streden tegen de Duitsers, tegen de Japanners in voormalig Nederlands-Indië, en zelf vocht ik mee in de jaren ’50 in de Koreaanse oorlog. We voelden het onze plicht als toenmalige kolonie van Nederland om te strijden voor ‘het Moederland’ en voor de wereldvrede. Koningin Wilhelmina vroeg de Surinamers ook om hulp in een radiorede in 1941 vanuit Londen. We zouden dan na de oorlog autonomie krijgen, hield ze de bevolking voor. Maar die belofte is Nederland nooit na gekomen. Pas dertig jaar na de bevrijding werd Suriname onafhankelijk. Vervolgens moesten we nog jaren vechten voor erkenning, want Nederland vond dat we als oud-strijders onder Suriname vielen. Maar toen wij meevochten in de verschillende oorlogen gingen we als Nederlanders onder de Nederlandse vlag, want Suriname was toen een kolonie van Nederland.”

Wat merkte u in Suriname van de Tweede Wereldoorlog en van de bevrijding?

„Het waren voor Suriname economisch sterke jaren. Onze bauxietindustrie werd snel ontwikkeld voor de bouw van oorlogsvliegtuigen tegen de Duitsers. Er waren meer dan tweeduizend Amerikaanse soldaten gestationeerd om de bauxietmijnen te beschermen, want de Duitsers probeerden ze in handen te krijgen. Voor mij persoonlijk betekenden de oorlogsjaren dat ik mijn vader verloor. Mijn moeder was een Surinaamse, mijn vader van Duitse afkomst. Nadat Duitsland Nederland was binnengevallen, kondigde de toenmalige Nederlandse gouverneur in Suriname Kielstra de Staat van Beleg af. Alle Duitsers in Suriname werden tot staatsvijanden uitgeroepen. Maar Duitsers waren er in Suriname al sinds 18de eeuw. Mijn vader werkte als landbouwtechnisch ingenieur, notabene voor de koloniale overheid. Maar hij werd opgepakt en met anderen van Duitse afkomst in een interneringskamp gezet buiten de stad. Ik heb hem nooit meer gezien. Ons gezin had ineens geen inkomsten meer, want mijn vader was kostwinner. Toen mijn moeder, hoogzwanger, aanklopte bij de overheid voor hulp omdat we niets meer te eten hadden zei gouverneur Kielstra: ‘Alle Duitsers zijn vijanden van Nederland. Zelfs dat kind in uw buik is onze staatsvijand. Nederland gaat jullie niets geven’.”

Oostenrijk: ‘Oostenrijk heeft zijn les maar half geleerd’

‘In Oostenrijk kost het ons geen moeite meer om te veroordelen wat onze grootvaders in de oorlog hebben gedaan”, zegt Oliver Rathkolb, hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Wenen. „We nemen een deel van de schuld voor de oorlog en de Holocaust op ons. We veroordelen antisemitisme. Maar wat mij zorgen baart, is dat we doen alsof dat allemaal voorbij is. Klaar. Maar er ligt een parallel tussen de manier waarop veel Oostenrijkers en onze kanselier nu moslims en vluchtelingen marginaliseren, en de manier waarop we destijds joden behandelden. Het is hetzelfde mechanisme: uitsluiting. Alsof ‘de ander’ minderwaardig is. Die parallel zien helaas weinigen hier.”

Heeft Oostenrijk de les van de oorlog niet geleerd?

„Laten we zeggen: half geleerd. Tot begin jaren negentig ontdook Oostenrijk de medeverantwoordelijkheid voor de Holocaust. Het mantra was: wij zijn ‘het eerste slachtoffer van de nazi’s’. In 1991 zei kanselier Vranitzky eindelijk sorry. Toen pas begon onze oorlogsverwerking. Nu staat de correcte versie in schoolboekjes en veroordeelt zelfs de extreemrechtse FPÖ antisemitisme. Volgens onderzoek komt antisemitisme hier minder voor dan in buurlanden. Prima. Maar wat mij irriteert, is dat wij ons gedrag van toen veroordelen en tegelijkertijd de schuld van alle problemen weer bij ‘anderen’ leggen. Bij moslims, migranten en de EU. Alsof het één los staat van het ander. We moeten niet alleen over de vooroordelen van toen praten, maar ook over onze eigen vooroordelen.”

Heeft u een voorbeeld?

„Kanselier Kurz spreekt de natie toe over corona, en zegt dan: ‘Beste Oostenrijkers’. Terwijl anderhalf miljoen mensen hier wonen en werken, maar geen Oostenrijkers zijn.”

Beseft hij hoe dit overkomt?

„Natuurlijk. De kanselarij is één geoliede mediamachine. Zo maakt Kurz zich populair. De FPÖ positioneert zich als nationalistische partij, en Kurz volgt hen om stemmen te winnen. President Van der Bellen doet het anders: hij spreekt alle ‘Menschen, die in unserem Land leben, und alle Österreicherinnen und Österreicher’ toe. Kurz dreigt ook vaak om grenzen te sluiten. Verder heeft hij buitenlandse arbeiders die hier wonen, op de kinderbijslag gekort. Pure discriminatie. Zij betalen evenveel belasting als wij.” Het Grondwettelijke Hof draaide die wet overigens terug. „Onze rechters en juristen leren wél van het verleden.”

Zijn er speciale herdenkingen in Oostenrijk dit jaar?

„Ja, maar alles is afgelast wegens corona.”

Israël: ‘De Holocaust is er altijd in Israël’

In Israël is de Holocaust overal aanwezig, zegt Yael Richler-Friedman van de International School for Holocaust Studies in Jeruzalem. „Je ziet het in de media, tieners gaan op educatieve reizen naar Polen, in WhatsApp-groepjes komen mensen met Holocaustverhalen. De Holocaust is een groot deel van onze identiteit.” Het verhaal wordt al verteld vanaf dat kinderen naar de crèche gaan. „Kinderen horen de sirenes op herdenkingsdag, je moet ze vanaf het begin helpen begrijpen wat er gebeurt. Als je pas op de middelbare school over de Holocaust begint, gooi je alles overhoop wat ze weten over goed en kwaad.”

Weet iedereen intussen niet alles al?

„Er een gevoel bij hebben is iets anders dan erover nadenken. Je moet reflecteren op de diepere kwesties, het is niet zo leerzaam om alleen te vertellen hoe erg het allemaal was. Wij confronteren leerlingen met complexe dilemma’s en leren ze kijken vanuit het perspectief van mensen toen. Het gaat over veerkracht, goed en kwaad, verraad, menselijkheid.”

U traint leraren om dit onderwerp te onderwijzen. Wat is de belangrijkste les?

„Loop niet weg voor de waarheid, maar kies wel zorgvuldig wat je vertelt. Sommige leraren zeiden dingen tegen kleuters als: ‘We werden levend verbrand’. Je kunt ook zeggen: ‘Het was iets heel verdrietigs wat lang geleden is gebeurd.’ Dat het een traumatisch verhaal is, betekent niet dat je kinderen moet traumatiseren.”

Hoe gaat u om met verschillende groepen leerlingen?

„Je begint altijd met dilemma’s die dicht bij hen staan. Ultra-orthodoxe scholieren praten bijvoorbeeld over de moeilijkheid om Sabbat te houden of groepsgewijs te bidden. Op Arabische scholen is Holocaustonderwijs pas het laatste decennium verplicht. Dat is een uitdagend proces; voor hen is de staat Israël de politieke uitkomst van de Holocaust. Maar er is vooruitgang. Laatst was ik met Joodse en Arabische studenten in Yad Vashem [het Israëlische Holocaust-herinneringscentrum, red.]. De Arabische studenten waren geraakt, en de Joodse studenten waren geraakt dat hun medestudenten zo geraakt waren.”

Yad Vashem wordt als staatsinstelling soms verweten de politieke doelen van Israël te dienen.

„De Holocaust eindigde drie jaar vóór de stichting van Israël, mensen zien het als oorzaak en gevolg. Je bewijst echter noch het zionisme, noch de Holocaustherinnering een dienst door de Holocaust als legitimering van de staat te gebruiken. We hebben de Holocaust niet nodig om Israël te legitimeren.”

België: ‘Het verzet in België werd geridiculiseerd’

Een prominente NSB’er die na de oorlog zonder problemen weer de politiek inging? Ondenkbaar. Niet in België, waar veel collaborateurs weer de draad konden oppakken. Het valt voor Belgische historici vaak niet mee om dat aan buitenlanders uit te leggen, weet Bruno De Wever, historicus aan de Universiteit Gent.

Hoe kon het dat collaboratie in sommige kringen vergoelijkt werd?

„Het gros van de collaborateurs was kort na de oorlog veroordeeld in militaire rechtbanken. Maar er was geen sterke nationale Belgische staat die, zoals in Nederland, een oorlogsherinnering via onderwijs en nationale gedenkdagen verspreidde. In het Franstalige landsgedeelte leek de situatie veel op die in Nederland. Als collaborateur kon je het wel schudden. Maar in Vlaanderen was dat helemaal niet zo. De publieke opinie raakte steeds meer doordrongen van het idee dat er te streng gestraft was.

„Veel katholieke bestuurders hadden tijdens de oorlog gekozen voor de weg van de minste weerstand en zo meegewerkt met de bezetter. Veel collaborateurs waren ook afkomstig uit het politieke Vlaams-nationalisme. Wat ze tijdens de oorlog hadden gedaan, hadden ze gedaan uit idealisme, zeiden ze: in de hoop op een zelfstandiger Vlaanderen. De katholieke partij, vooral groot in Vlaanderen, zag een kiespotentieel bij deze oud-collaborateurs en is al snel beginnen pleiten voor een zachtere repressie. Bij de verkiezingen in 1950 haalde ze een absolute meerderheid.”

En het verzet?

„Dat werd in die kringen juist geridiculiseerd en zelfs gecriminaliseerd. Het verzet zou pas echt zijn begonnen toen het gevaar eigenlijk al geweken was. Verzetsstrijders zouden onverantwoordelijk zijn geweest, medeburgers in gevaar hebben gebracht en na de oorlog collaborateurs hebben gebrutaliseerd.”

Hoe is dat nu?

„In de jaren negentig zijn de zaken beginnen te kantelen. De holocaust begon centraler te staan. Wat collaborateurs hadden gedaan werd toen moeilijker te verdedigen. Bij veel van hen was het niet enkel bij woorden gebleven, ze verleenden hand- en spandiensten aan jodenjagers. De recente musical 40-45 is een indicatie van de verandering die is doorgemaakt. Helemaal historisch correct is hij niet, maar er wordt een direct verband gelegd tussen Vlaams-nationalistische collaboratie en anti-semitisme. De musical is door 700.000 Vlamingen gezien, en daar is geen enkele ophef over geweest. Twintig, dertig jaar geleden zou dat wel anders zijn geweest.”