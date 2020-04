"Herdenken maakt duidelijk dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. We moeten elke dag waakzaam zijn.” In het jaar dat we 75 jaar vrijheid vieren, groeit de vraag hoe we volgende generaties kunnen betrekken bij de herdenking en viering. Het Nederlandse fotografenduo Christopher de Gast en Marjan Schonenberg maakte een serie over jonge mensen die werkzaam zijn bij voormalige concentratiekampen en oorlogsmonumenten in Europa. ‘Snow in Summer: The Future of Remembrance’ toont de plekken met zichtbare en onzichtbare herinneringen aan de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog en de mensen die zich inzetten om de kennis daarover levend te houden. De titel ‘Snow in Summer’ verwijst naar een uitspraak van een van de geportretteerden. Zij hoorde de verhalen van haar grootouders over ‘snow in summer’; de as van verbrande lichamen die in de zomer uit de lucht viel. De serie kwam tot stand in samenwerking met de Amsterdamse Melkweg Expo en wordt vanaf 30 april online getoond.