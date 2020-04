Voor topsporters komt het tijdens de trainingen nu extra aan op discipline

Tot donderdagochtend had hij al acht weken geen velodroom meer van binnen gezien, de laatste keer was bij het WK baanwielrennen in Berlijn eind februari. Dus het was logisch dat Jeffrey Hoogland naarmate de lockdown voortduurde en ook het Omnisport in Apeldoorn dicht bleef, geen genoegen nam met setjes op de legpress, het apparaat om de bovenbenen mee te trainen dat in allerijl was geïnstalleerd in zijn achtertuin. Hij wilde de weg op, eerst met zijn gewone fiets, en de laatste tijd ook steeds vaker op zijn hypermoderne Koga, om vertrouwd te blijven met de fijngevoeligheid van het frame. Er was alleen één probleem: dat rijwiel heeft geen remmen.

Dus kwam het wel voor dat Hoogland naar de buitengebieden van Apeldoorn reed en daar een rustige weg uitkoos om zo snel mogelijk van nul naar zestig kilometer per uur te sprinten, maar dan in levensgevaarlijke situaties terechtkwam omdat er een tractor de weg opdraaide, of een auto hem over het hoofd had gezien. Geen houdbare situatie.

Dan zocht hij contact met bondscoach Hugo Haak, en ook met Pieter van den Hoogenband, chef de mission voor de Spelen die dit jaar niet doorgaan. Of ze niet toch onder strenge voorwaarden het Omnisport in mochten? In groepjes van twee bijvoorbeeld, renners die reeds elkaars huisgenoot waren. Want zo trainen is gevaarlijker voor onze gezondheid dan het virus, betoogde Hoogland. Maar regels waren regels. In Nederland gingen alle sportaccommodaties dicht op 15 maart, topsporters moesten thuis fit zien te blijven.

Jeffrey Hoogland was zich bewust van zijn voorbeeldfunctie, zegt hij aan de telefoon. „We moesten een signaal sturen naar de buitenwereld. Alles gaat dicht, geen uitzonderingen. Anders krijg je de mensen niet mee in zo’n intelligente lockdown.”

Atleten op nationaal sportcentrum Papendal schonden die afspraak in het begin, en bleven in kleine groepjes trainen totdat ook de blauwe atletiekbaan officieel op slot ging. En afgelopen dinsdag maakte de Volkskrant bekend dat zwemmers van de nationale selectie zich weinig van de regels van het kabinet hadden aantrokken, en met medeweten van zwembond KNZB de voorbije weken zijn blijven doortrainen in het zwembad op het KNVB-complex in de bossen van Zeist.

Voor zwemmers is het belangrijk om in het water te blijven trainen, anders verliezen ze hun watergevoel – kort gesteld de timing van hun slag. Bij hervatting duurt het even voordat dat gevoel weer terugkeert. „De KNZB heeft in april incidenteel gebruik gemaakt van het eigen zwembad in Zeist”, schrijft de bond op de website. „Ondanks dat dit in beperkte mate en volgens strenge veiligheidsregels is gebeurd, vinden we het achteraf een onjuiste beslissing.” Even verderop volgen excuses.

Reputatieschade

Toen sportkoepel NOC-NSF dinsdag lucht van de zaak kreeg, is de KNZB gevraagd met de heimelijke trainingen te stoppen, zegt woordvoerder Geert Slot. En dat is volgens hem ook gebeurd. „Wij hopen dat sporters en bonden de regels van de overheid naleven, en solidariteit betrachten. Maar ook topsporters is niets menselijks vreemd. Als je de grens op gaat zoeken, loop je als bond alleen wel risico op reputatieschade. Men heeft zich gerealiseerd dat dit niet kon, en is ermee gestopt. Dat is voor ons voldoende.”

Donderdag mochten honderden topsporters, onder wie veel zwemmers, hun trainingen hervatten, met inachtneming van protocollen. Die van de baansprinters in het Omnisport is tien pagina’s dik. „Het komt nu aan op discipline”, zegt Jeffrey Hoogland. „Alleen dan kunnen we onze trainingen verantwoorden naar de mensen, en naar het hele land.”