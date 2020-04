Scheepsbouwer IHC van bankroet gered

Een consortium van investeerders en industriëlen redt scheepsbouwer IHC van een faillissement. De groep bedrijven krijgt daarbij hulp van de overheid, die voor bijna 400 miljoenen euro aan garanties en kredieten beschikbaar stelt.

Dat hebben de ministeries van Financiën en Economische Zaken donderdag in een gezamenlijke brief bekendgemaakt. Het Zuid-Hollandse IHC heeft zo’n drieduizend werknemers in dienst.

De reddingsoperatie van IHC (942 miljoen euro omzet in 2018, nettoverlies van 80 miljoen) wordt geleid door investeringsmaatschappij HAL, ook gedeeltelijk eigenaar van baggeraar Boskalis en scheeps- en olieplatformbouwer SBM Offshore. Daarnaast bestaat het consortium uit de eigenaren van de Nederlandse baggeraar Van Oord, kranenbouwer Huisman en de Belgische investeerder Ackermans & Van Haaren.

Het in Kinderdijk gevestigde IHC verkeerde al langer in financiële problemen. Het bedrijf kampte met oplopende schulden en forse verliezen op „enkele omvangrijke schepen die op maat voor klanten worden gemaakt”, zo valt te lezen in de Kamerbrief. Vorige zomer maakte IHC al bekend dat het een tijdelijke kapitaalinjectie van 120 miljoen euro van banken en aandeelhouders had gekregen. Het bedrijf kreeg toen twee jaar om zijn financiële positie te versterken.

In de maanden daarop onderhandelde IHC intensief met de vier industriële investeerders. Bronnen in de bankenwereld lieten begin dit jaar aan Het Financieele Dagblad weten dat ook een Chinees bedrijf belangstelling had voor de scheepsbouwer. De bedrijven in het consortium wilden technologie en kennis van IHC, mondiaal marktleider in de bouw van complexe baggerschepen, voor Nederland behouden.

‘Strategische rol’

IHC was sinds 2013 voor een groot deel in handen van Indofin, het investeringsvehikel van miljardair Cees de Bruin. Investeerder Rabo Capital en het personeel waren de overige eigenaren. Na de redding komt IHC in handen van een stichting, die volledig in handen is van het consortium. De overheid wordt geen mede-eigenaar van het bedrijf, aldus een woordvoerder van Financiën. Wel krijgt de staat een plaats in de raad van commissarissen, en in de stichting waarin de aandelen van IHC worden ondergebracht.

Dat de overheid instapt bij de redding van IHC heeft mede te maken met die „strategische en innovatieve rol” in de maritieme sector, schrijven minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66) donderdag. Daarnaast speelt de werkgelegenheid een rol: naast het eigen personeel voorziet IHC ook „enkele duizenden” mensen bij toeleveranciers van werk.

Daar komt bij dat de staat ook zelf blootstaat aan financieel risico: via een exportkredietverzekering dekt de overheid voor 395 miljoen euro aan risico’s op bouwprojecten af. „Als iets misgaat en de koper betaalt niet, of minder, dan staat de overheid daar garant voor”, legt een woordvoerder van Financiën uit. Bij een faillissement van IHC was de staat dat volledige bedrag kwijtgeraakt.

Staat dekt af

Het kabinet betaalt IHC nu 167 miljoen euro om lopende projecten te kunnen afmaken. In het gunstigste geval zal de staat daar 36 miljoen op verliezen, in het slechtste 100 miljoen euro. Ook zal de overheid nog eens voor 30 miljoen aan exportkrediet garant staan en 40 miljoen aan overbruggingskrediet verstrekken. De banken verlenen 140 miljoen euro krediet. Ook daarvan dekt de staat de helft af.

In ruil voor die steun verwacht het kabinet „een vergelijkbare inspanning” van de vier nieuwe eigenaren, schrijven Wiebes en Vijlbrief. Hoeveel het consortium betaalt voor de overname en redding van IHC, willen woordvoerders van Financiën en de scheepsbouwer niet kwijt. Ook is niet duidelijk of alle investeerders evenveel inleggen.

Onderdeel van het reddingsplan is een nieuwe raad van bestuur. Topman Dave Vander Heyde vertrekt zonder transitievergoeding. Hij wordt opgevolgd door ‘turnaround manager’ Gerben Eggink. Paul van der Harten wordt de nieuwe financieel topman. Met de overheid is afgesproken dat IHC dit jaar geen bonussen of dividend uitkeert.