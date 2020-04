Reddingsplan van bijna 400 miljoen euro voor scheepsbouwer IHC

Een reddingsplan van 377 miljoen euro van het kabinet en banken moet scheepsbouwer Royal IHC overeind te houden. Dat schrijven minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Problemen bij IHC speelden al voor de coronacrisis: het kwam in nood vanwege oplopende schulden en grote verliezen op een aantal schepen. In 2018 leed IHC 80 miljoen euro verlies.

IHC levert schepen, apparatuur en diensten in de maritieme sector. Redenen voor de redding zijn de „strategische en innovatieve rol” van IHC op de maritieme sector en de garanties op lening van 395 miljoen euro die het kabinet al aan het bedrijf had uitstaan. Dat bedrag zou verloren gaan bij een faillissement.

Daarnaast is ook de werkgelegenheid die het bedrijf biedt belangrijk voor de redding, schrijven Wiebes en Vijlbrief. IHC heeft ongeveer drieduizend mensen in dienst en ook zijn duizenden banen via het gebruik van toeleveranciers - veelal in het mkb - afhankelijk van de scheepsbouwer. Een te groot verlies „in een tijd waarin het kabinet alles op alles zet om de economie draaiende te houden en banenverlies te minimaliseren”, aldus Wiebes en Vijlbrief.

Het kabinet maakt 167 miljoen euro over voor het afmaken van bestaande orders. Zeker 36 miljoen euro daarvan komt niet terug, in het slechtste geval verliest de staat 100 miljoen. Banken verlenen 140 miljoen euro aan kredieten. De overheid staat voor de helft daarvan garant. Ook wordt een overbruggingskrediet van 40 miljoen euro verstrekt en zal de overheid garant staan voor 30 miljoen euro aan leningen.

Moeilijke markt

De problemen van IHC zijn niet uniek voor de maritieme sector. Door de lage olieprijs is men in de offshoresector terughoudend met het bestellen en opknappen van schepen. Scheepsbouwers, waaronder IHC, worden door de moeilijke markt bovendien gedwongen te lage prijzen te rekenen voor hun opdrachten. Daardoor kunnen tegenvallers al snel tot grotere financiële problemen leiden.

Ook Damen Shipyards stelde in februari in NRC een tekort aan werk te hebben en problemen te ondervinden met te goedkoop aangenomen opdrachten. Topman Arnout Damen voorzag een verlies van tientallen miljoenen euro’s in 2019, volgend op een verlies van 17 miljoen euro in 2018. Precieze jaarcijfers van Damen volgen later dit jaar.

