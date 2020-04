Opnieuw twee zendmasten vernield in Rotterdam en Brabant

De afgelopen week zijn er opnieuw twee zendmasten vernield. Woensdagavond woedde brand in een zendmast in het Brabantse Standdaarbuiten, die volgens de Roosendaalse politie mogelijk is aangestoken. Rond 23.30 uur werd een kleine brand gemeld bij de politie en brandweer, die na onderzoek ter plaatse brandstichting vermoeden.

In Rotterdam ontdekte de politie een dag eerder dat de zendmast op het dak van een seniorenflat was vernield. Er werden werkzaamheden gepleegd aan de flat, maar vanwege het coronavirus lagen die tijdelijk stil. Toen het werk aan de flat dinsdag werd hervat, is brandschade ontdekt en bleken kabels te zijn doorgesneden. Wanneer de brand in kwestie gewoed heeft en of die is aangestoken, wordt nog onderzocht. Mogelijk wisten de vandalen via steigers langs het gebouw op het dak te komen.

Complottheorieën

De voorbije weken is bij meerdere Nederlandse zendmasten brand gesticht. Dat heeft volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vermoedelijk te maken met het gewelddadige protest tegen de komst van het 5G-netwerk. De protesten worden gevoed door complottheorieën. Woensdag werd een man uit Swifterbant gearresteerd, die ervan wordt verdacht een mast in Dronten in brand te hebben gestoken.

Bij zeker vijftien telecommasten in Nederland werd brand gesticht. ‘Ze willen het volk uitdunnen’