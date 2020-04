Omzet detailhandel gestegen dankzij extra verkoop supermarkten

De omzet van de Nederlandse detailhandel is vorige maand met 3,5 procent gestegen ten opzichte van maart 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De groei is te danken aan supermarkten en speciaalzaken die voedsel verkopen. Daar werd voor 12,2 procent meer omgezet dan een jaar eerder: de grootste omzetstijging sinds 2005.

Ook werden meer doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren verkocht. Drogisterijen, elektronica- en witgoedbedrijven deden eveneens goede zaken. Kleding- en schoenenwinkels leden juist een „ongekend omzetverlies” en ook winkels die meubels en recreatie-artikelen verkopen, zagen de omzet dalen. Al met al kromp de omzet in de zogenoemde non-foodwinkels in maart met 8 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Lees ook: Preppers zul je niet zien hamsteren

Verder was de online omzet van de hele detailhandel in maart 28,8 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit is de grootste groei sinds 2014, het eerste jaar dat internetverkopen werden geregistreerd. Webwinkels, die als hoofdactiviteit de verkoop via internet hebben, zagen de omzet met 24,4 procent stijgen. Zogenoemde multi-channelers (waarvoor de verkoop via internet normaal gesproken niet op de eerste plek staat) zagen een groei van 35,4 procent.

De schommelingen in de omzet van verschillende soorten winkels zijn vermoedelijk grotendeels het gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Eind februari werd de eerste besmetting met het virus dat longziekte Covid-19 veroorzaakt in Nederland officieel vastgesteld, op 9 maart kwam de regering met de eerste maatregelen om de virusuitbraak in te dammen. Hierop besloten veel Nederlanders grote hoeveelheden van producten als wc-papier, rijst, pasta en desinfecterende gel in te slaan.