Minister Slob akkoord met komst islamitische middelbare school Den Haag

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) heeft toestemming gegeven voor de oprichting van een islamitische middelbare school in Den Haag. Dat schrijft de minister donderdagavond in een Kamerbrief. Er bestaat volgens Slob voldoende belangstelling voor de komst van de school, waardoor deze in aanmerking komt voor financiering.

Het plan voor een school voor mavo, havo en vwo was afkomstig van de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam (Sivor). De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs, CDA) gaat met Sivor in gesprek over de „mogelijke start”, schrijft hij op Twitter. De eerste lessen zouden in augustus 2021 van start moeten gaan. Een islamitische middelbare school kan volgens Bredemeijer een „mooie toevoeging zijn” voor het „diverse palet aan scholen” in Den Haag.

Slob wees drie andere aanvragen voor de bekostiging van islamitische middelbare scholen af. Twee scholen wilden zich vestigen in Amsterdam, een in Den Haag. Alle vier de aanvragen waarover Slob besliste, werden ingediend door Sivor. Deze stichting heeft met het Avicenna College al een school in Rotterdam.

Er zijn op dit moment twee islamitische middelbare scholen in Nederland. Naast de Rotterdamse school biedt ook het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam islamitisch onderwijs aan. Nederland telt daarnaast meer dan vijftig islamitische basisscholen.

