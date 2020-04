Mahler Festival wordt Mahler Festival Online

Het Concertgebouw in Amsterdam, dat eerder het van 8 tot en met 17 in mei geplande Mahler Festival moest annuleren, presenteert samen met het Koninklijk Concertgebouworkest een Mahler Festival online. Via sociale media, de website en gedeeltelijk via AVROTROS en NPO2 Extra zullen 25 streams te zien zijn van recente uitvoeringen van de symfonieën van Mahler door het Concertgebouworkest o.l.v. Mariss Jansons, Bernard Haitink, Iván Fischer, Daniele Gatti, Pierre Boulez, Fabio Luisi en Lorin Maazel. Bariton Thomas Oliemans en het Alma Quartet brengen nieuwe programma’s in twee speciale edities van de Empty Concertgebouw Sessions. Ook zullen tien documentaires te zien zijn, met interviews met onder anderen Thomas Hampson, Jessye Norman en Jaap van Zweden. Ondertussen werkt het Concertgebouw door aan de organisatie van een nieuw Mahler Festival in de toekomst.

Directeur Simon Reinink: „De teleurstelling over het moeten afzeggen van het Mahler Festival was en is enorm, daarom ben ik trots dat we met onze partners een mooi alternatief hebben kunnen opzetten en alsnog zoveel mogelijk mensen troost kunnen bieden met de muziek van Mahler in deze lastige tijd.”

Elke dag zal een orkestlid om 15.00 uur in een speciale introductie vooruitblikken op de symfonie die dan ’s avonds om 20.30 uur te zien zal zijn. De gestreamde documentaires die voor het Mahler Festival werden gemaakt, gaan over de thema’s in Mahlers oeuvre die ook nu nog relevant zijn. Er komen musici en kenners als Lahav Shani en Thomas Hampson in aan het woord. Het levensverhaal van de componist wordt verteld door Marina Mahler, zijn kleindochter. Bijzondere vermelding verdient het interview met Jessye Norman dat afgelopen zomer plaatsvond, enkele weken voor haar onverwachte overlijden.

Programma Mahler Festival Online Het Mahler Festival Online is vanaf 7 mei dagelijks om 20.30 uur te volgen via onder andere Facebook.com/concertgebouw en mahlerfestival.nl •Symfonie nr. 1 o.l.v. Mariss Jansons (2013) •Symfonie nr. 2 o.l.v. Daniele Gatti (2016) •Symfonie nr. 3 o.l.v. Mariss Jansons (2010) •Symfonie nr. 4 o.l.v. Iván Fischer (2010) •Symfonie nr. 5 o.l.v. Daniele Gatti (2010) •Symfonie nr. 6 o.l.v. Lorin Maazel (2010) •Symfonie nr. 7 o.l.v. Pierre Boulez (2011) •Symfonie nr. 8 o.l.v. Mariss Jansons (2011) •Symfonie nr. 9 o.l.v. Bernard Haitink (2011) •Das Lied von der Erde o.l.v. Fabio Luisi (2011)