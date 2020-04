Koffie op kantoor in anderhalvemeterland

Wat we al een beetje wisten: lezers van NRC denken graag na over taal. Toen wij u laatst vroegen nieuwe corona-proof teksten te verzinnen voor de bekende kartonnen koffiebekers op kantoor, reageerden bijna veertig lezers. Sommigen van u met wel tien suggesties.

De teksten die marktleider Douwe Egberts (DE) nu nog levert, nodigen zacht gezegd niet uit tot het houden van afstand: Hou me vast, We zijn een setje, Ik hoor bij jou etc. Daar zijn ze ook niet voor bedoeld, laat DE in een reactie weten. Ze benadrukken de mogelijkheid tot hergebruik.

Belangrijk, zeker. Maar als we ooit weer terug mogen naar kantoor en de toch vaak nèt iets betere thuiskoffie weer verruilen voor die uit de automaat, dan kunnen de bekertjes wellicht ook een andere boodschap ondersteunen: die om afstand te houden. Zéker bij die koffieautomaat.

We beloofden een topvijf te publiceren van de beste inzendingen. Die mochten uit maximaal twintig tekens bestaan. De onbetwiste winnaar werd vele malen ingezonden, met kleine verschillen: Met afstand de beste. Of: Op afstand het lekkerste. Die laatste is dan wel enkele tekens te lang, maar daar had NRC zich in de eigen voorbeelden óók schuldig aan gemaakt, merkte lezer Sjaak Duin terecht op. Joke Bussink zou zo in de reclame kunnen werken omdat zij ongevraagd ook nog de producent noemde: Met afstand DE beste.

Niet alle reacties straalden de gewenste warmte uit. Sommigen waren zelfs eerder het equivalent van de dodelijke blik in de supermarkt: Houd afstand - or else (J. van den Houten). Van dezelfde auteur is ook: Leest u dit? stapje terug. En: U nadert een bewaakte beker. Voor het geval de inzending „ook cynisch mag zijn” oppert hij nog: ‘Hodie mihi, cras tibi’, de veel als grafschrift gebruikte zin: ‘Heden ik, morgen gij’.

In de inzendingen van Margreet Tordoir-Kreugel was de warmte wél aanwezig, met als bonus dat haar suggesties in gezamenlijkheid gelezen konden worden als gedicht. Het voelt warm/ Ik doe niks hoor/ Wat ben je mooi van ver/ Ik ben weg van jou.

Die laatste haalde de top-5. Sommige auteurs gaven vooral door hun spatiëring blijk van een poëtische inborst, zoals Arre Bekkering:

Kijken is

ook

contact.

Eén lezer stuurde een instructie om van kartonnen bekers een mondkapje te fabriceren. En een ander stelde ‘Mondkopje’ voor als tekst.

DE laat weten het eerdere artikel met belangstelling te hebben gelezen. „We vinden het leuk dat hierover wordt meegedacht.” Maar nieuwe teksten op de bekers komen er „op korte termijn” niet. „Alle aandacht” gaat bij het bedrijf nu uit naar „voorbereiding op de anderhalvemetersamenleving”. Ehh, ja. Daar wilden wij nu net bij helpen.

Top 5 1 Met afstand de beste 2 Ik ben weg van jou 3 Verreweg de lekkerste 4 Ver staand is verstandig 5 Oogcontact mag wel

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 april 2020