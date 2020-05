Klimaatactivisten eisen verbod op nieuwe film Michael Moore

Zelden wordt een film van de Amerikaanse producent en regisseur Michael Moore zonder tumult gelanceerd. Of het nu gaat om Bowling for Columbine, over wapenbezit in de VS, of Fahrenheit 9/11, over de aanslagen van 11 september 2001: altijd ontstaat controverse, die Moore vervolgens met goed gevoel voor publiciteit weet uit te buiten.

Met de vorige week verschenen documentaire Planet of the Humans is het niet anders. Maar de kritiek komt deze keer uit een onverwachte hoek. De linkse Moore, die de film slechts produceerde en de regie overliet aan Jeff Gibbs, wordt nu keihard aangevallen door klimaatactivisten. Zij noemen de film ‘gevaarlijk en destructief’ en eisten dat het onlineplatform Films For Action (distibuteur zolang bioscopen in de VS gesloten zijn vanwege corona) de film onmiddellijk zou verwijderen.

Censuur

De beheerders van het platform handelden naar de kritiek en de film verdween van de website. Maar ze hebben hem weer teruggeplaatst – al was het maar omdat Moore hem gratis op YouTube heeft gezet.

Lees ook: Michael Moore spuwt weer vuur in ‘Fahrenheit 11/9’

In een uitgebreide verantwoording biedt Films For Action excuus aan voor het ongezien plaatsen van de film. Ze vertrouwden op de kwaliteit van het werk van Moore en Gibbs, schrijven de beheerders. Ze delen de kritiek van de klimaatactivisten, maar willen niet beschuldigd worden van censuur. Het verwijderen van de film speelt volgens hen klimaatsceptici alleen maar in de kaart – zoals ook bleek uit reacties op Twitter, waar mensen zich afvroegen of hier soms sprake was van een ‘cover-up’. Met linkjes naar vijf uiterst kritische artikelen over de film, hopen ze dat bezwaar te ondervangen.

De boodschap: oneindige groei op een eindige planeet is een illusie

De vraag is of de verontwaardiging van de klimaatactivisten terecht is. Het is niet zo dat Moore en Gibbs de klimaatwetenschap bestrijden. Sterker nog, ze vrezen dat het weleens slecht kan aflopen met de planeet als we doorgaan met het uitstoten van broeikasgassen. Ze verzetten zich vooral tegen de voorgestelde oplossingen van milieuorganisaties.

Volgens Moore en Gibbs zijn die clubs meer bezig met de instandhouding van onze manier van leven, dan met het redden van de planeet. Ze concentreren zich op alternatieven voor fossiele brandstoffen in de ijdele hoop dat alles verder bij het oude kan blijven en spelen zo de fossiele industrie in de kaart. Oneindige groei op een eindige planeet noemen ze een levensgevaarlijke illusie.

Dat is niet zo’n vreemde gedachte. Maar die wordt in de film ondermijnd door slordigheden en door het uitvergroten van de nadelen van duurzame energie. Hier wreekt zich dat Moore ervan houdt om in zijn films de zaak op scherp te zetten.

NRC Klimaat De laatste ontwikkelingen rond klimaat, natuur en duurzaamheid Inschrijven