Kinderen kunnen weer lekker sporten – zonder ouders langs de kant

Het is woensdagmiddag half vijf als tientallen ouders achter de hekken van atletiekvereniging PAC in de Rotterdamse wijk Kralingen staan. Zij hebben hun zoons en dochters naar de club gebracht, maar worden zelf door vrijwilligers bij de ingang tegengehouden. Alleen de kinderen mogen naar binnen.

Om het kwartier komt er een nieuwe groep van zo’n 25 jongens en meisjes van acht en negen jaar in sportkleding door de poort gelopen of gefietst. Ze wassen eerst hun handen met desinfecterende gel en krijgen van hun trainer een korte maar duidelijke uitleg over de aangepaste training die ze te wachten staat. Na de oefensessie gaan ze snel weer naar huis. Het clubhuis is met linten afgezet en blijft de hele avond dicht.

PAC-voorzitter Martin Blok loopt over het terrein en kijkt blij tevreden naar de eerste jeugdtrainingen sinds zes weken. „De kinderen stonden allemaal te popelen. Bijna alle vijfhonderd leden die normaal komen trainen, zijn er vandaag ook. Alleen verdeeld over kleinere groepen.”

Ruim een week geleden, op dinsdag 21 april , maakte premier Rutte tijdens een persconferentie dat sportverenigingen hun deuren vanaf 29 april weer mogen openen voor jeugd tot en met 18 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij geen rekening hoeven te houden met de anderhalvemeterregel, 13- tot en met 18-jarigen moeten dat wel.

Twaalf kantjes protocol

De ochtend na de persconferentie begint sportkoepel NOC-NSF in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten direct met het schrijven van een protocol. Het wordt een document van twaalf kantjes met daarin richtlijnen voor gemeenten, sportverenigingen, trainers en sporters. „Er lagen bij ons en bij verschillende sportbonden al plannen”, laat een woordvoerder van NOC-NSF weten. „Die hebben we tot één geheel gebracht.”

Het protocol wordt na goedkeuring van het RIVM afgelopen vrijdag gepubliceerd. Een paar van de belangrijkste adviezen: clubhuizen blijven gesloten, kinderen komen in sportkleding naar de vereniging en gaan na de training meteen naar huis en zo min mogelijk volwassenen op het terrein.

Bij atletiekvereniging PAC Rotterdam waren de jeugdleden woensdga weer welkom. Foto’s Merlin Daleman

Verschillende sportbonden geven het protocol nog een upgrade. Zo voegt hockeybond KNHB toe dat spelers alleen hun eigen stick en bidon mogen aanraken en dat hesjes verboden zijn. „Vraag spelers daarom een donker en een licht shirt mee te nemen”, adviseert de KNHB. Ook mogen alleen trainers de ballen en trainingsmaterialen zoals pionnen aanraken. Voetbalbond KNVB geeft trainers het advies om hun training „rustig op te bouwen”, zodat de kans op blessures zo klein mogelijk is. Aan de jonge voetballers geeft de bond het advies om zo min mogelijk te koppen.

Ook de Atletiekunie komt met een aantal aanvullende maatregelen. Zo moeten trainers de anderhalvemeterregel nadrukkelijk uitleggen aan de kinderen en mogen alleen atleten die zich hebben aangemeld, meetrainen. Ook moeten alle materialen zoals horden, speren en matten regelmatig worden schoongemaakt. Volgens voorzitter Blok van PAC is dat erg belangrijk. „Normaal spugen onze leden vaak eerst in hun handen voordat ze met een discus gooien. Vervolgens geven ze hem door aan een andere atleet. Nu krijgt iedereen zijn eigen materialen, die ze naderhand zelf schoonmaken.”

Niet-leden

Ondanks de verschillende protocollen blijven sportverenigingen over een aantal zaken nog in het ongewisse. Zo roept Rutte in zijn persconferentie op om ook niet-leden mee te laten trainen. Veel clubs staan daarvoor open, maar weten niet hoe ze dit in praktijk kunnen brengen. Bovendien willen verenigingen er eerst voor zorgen dat de trainingen voor hun leden in goede banen worden geleid. Dat geldt ook voor PAC Rotterdam. „Over een paar weken willen wij niet-leden zeker toelaten, maar nu nog even niet”, zegt Blok. „Al kwamen er vandaag een paar vriendjes van leden mee die ik de deur niet kon weigeren.”

Ook zijn er onduidelijkheden voor verenigingen van binnensporten, die geen profijt hebben van de versoepelde maatregelen, maar bij hun gemeente wel een aanvraag kunnen indienen om op een andere sportlocatie buitenactiviteiten te organiseren. In het volleybal bieden verenigingen elkaar daarom de helpende hand, zo laat manager sportontwikkeling Peter van Tarel van volleybalbond Nevobo weten. „Verschillende beachvolleybalclubs hebben hun accommodatie beschikbaar gesteld voor zaalvolleyballers. Vooral voor de jongste leden was dat makkelijk te organiseren omdat zij geen afstand van elkaar hoeven te houden.

Om ervoor te zorgen dat verenigingen zo snel mogelijk hun trainingen op poten kunnen zetten, adviseert NOC-NSF om veel in contact te blijven met de gemeente. Floor Vierboom van Rotterdam Sportsupport, dat lokale verenigingen bijstaat op beleidsgebied, vertelt dat haar zij en haar collega’s binnen een paar dagen meer dan honderd vragen van clubs hebben gekregen. „Over hoe ze logistiek gezien alle kinderen kunnen laten trainen tot vragen over de financiële gevolgen van de heropening van het sportcomplex.”

Ook bij PAC Rotterdam houden ze contact met de gemeente, al lijken er op basis van de trainingen van woensdag geen verdere vragen te zijn. „De kinderen, trainers en ouders hebben zich allemaal uitstekend aan het protocol gehouden”, zegt voorzitter Blok. „Maar komende zaterdag is het de beurt aan de junioren van 16 tot en met 18 jaar. Met die pubers zal het nog wel een uitdaging worden.”