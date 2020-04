‘Ik heb tranen geboetseerd’

Van laatstgenoemde is De Dokwerker in Amsterdam de bekendste. Zijn indrukwekkende beeldengroep in het Volkspark in Enschede is van een diepe menselijke ontroering en uitzonderlijke ruimtelijke kwaliteit. Tien beelden vormen hier samen een geheel en stellen een gijzelaar, drie jonge mensen in een concentratiekamp, verzetsstrijders, twee mannen en een vrouw, een soldaat, een vrouw met dood kind en een Joodse vrouw met kind voor. In tegenstelling tot veel oorlogsmonumenten die een bepaalde groep herdenken, gaat het hier om verschillende groepen slachtoffers, allen verbonden door het leed van de oorlog. Iedereen kon zich hiermee identificeren. Maar het zou nog tot 1956 duren voordat het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam werd onthuld, naar ontwerp van architect J.J.P. Oud, met reliëfs van Paul Grégoire en sculpturen van John Raedecker. Hij zou de onthulling op 4 mei niet meer meemaken. Op 12 januari van dat jaar overleed de beeldhouwer. Zijn zonen Han en Jan Willem zouden het werk van hun vader afmaken.

Over deze serie

Ons land staat vol met beelden. We lopen er langs, op weg naar iets of iemand, zonder op te letten. Dagelijks passeren we gevelversieringen, tuinbeelden, kunstwerken, historische helden of herinneringsmonumenten. We zien ze wel, maar kijken we ook?

Nu de musea dicht zijn moeten we voor ons openbaar kunstbezit naar buiten. En dus is het de tijd om daar eens wat langer bij stilte staan. NRC biedt de komende weken, in afwezigheid van de museale kunstschatten binnen, een (hernieuwde) kennismaking met kunst in de buitenlucht. Kunst die zomaar op straat staat, altijd voor iedereen.

Wim Pijbes is oud-directeur van het Rijksmuseum. Momenteel is hij directeur van de Stichting Droom en Daad, een in 2017 opgericht vermogensfonds dat investeert in het cultureel aantrekkelijker maken van Rotterdam.