„Deze tijd is een goede oefening in loslaten. Normaal treed ik vier, vijf keer per week op. Mijn eigen prestaties accepteren, dat kost me moeite. Ik ben altijd heel kritisch op mijn spel. Dat ik nu, voor het eerst sinds mijn veertiende, zo lange tijd niet hoef op te treden, is op een gekke manier ook prettig. De eerste twee weken heb ik elke avond gevierd dat de druk van de ketel was.

„Hoeveel optredens tot september gecanceld zijn, ik houd het expres niet bij. Koste wat het kost wil ik optimistisch zijn. Dat ik als artiest nu geen applaus krijg en veel inkomen misloop, is in het groter geheel volstrekt onbelangrijk. Geen gezeur, iedereen zit in de problemen.

„Ik probeer dingen te doen die ik al lang wilde doen. Rechtenkwesties regelen. Columns en hoesteksten online zetten. Subsidies aanvragen voor nieuwe plannen. Eindelijk eens leren hoe ik met mijn computer zelf muziekopnamen kan produceren.

„Ontzettend leuk is dat ik mijn vrouw nu veel meer zie. Ik probeer elke dag een stuk te lopen of te fietsen, ik slaap meer en ik heb meer tijd voor mijn lessen Japans. Ook oefen ik natuurlijk op mijn saxofoon. Tijdens het studeren zet ik soms Instagram live aan. Dan kan iedereen meeluisteren en commentaar geven.

„Ik probeer ook een socialer persoon te zijn. Ik bel dagelijks met mijn 88-jarige moeder en met vrienden die alleen zijn. Of ik dat volhoud als ik weer kan optreden? Dan verval ik vast weer in mijn oude patroon. Als ik op de bühne sta kan de wereld instorten, maar dan is de muziek weer het allerbelangrijkste.”

In deze videoboodschap laat Benjamin Herman zien hoe hij thuis in het bezemhok studeert.

Benjamin Herman Leeftijd: 51 Beroep: bandleider van New Cool Collective en maker van podcasts voor NPO

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 mei 2020