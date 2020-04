Duitsland verklaart Hezbollah tot terreurorganisatie

Duitsland heeft donderdag een totaalverbod op Hezbollah afgekondigd, een Libanese militie die wordt gesteund door de regering van Iran. Donderdagochtend vroeg zijn bij moskeeën en cultuurverenigingen in verschillende deelstaten invallen gedaan. Hezbollah is door Duitsland op een lijst met terreurorganisaties gezet.

Volgens het een woordvoerder van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer houdt Berlijn de sjiitische organisatie verantwoordelijk „voor een veelvoud aan aanslagen met wereldwijd honderden doden en gewonden” tot gevolg. Hezbollah heeft bovendien „de totale vernietiging van de staat Israël voor ogen” en dat druist tegen de Duitse grondwet in.

Duitse autoriteiten denken dat er zo’n 1.050 Hezbollah-aanhangers in Duitsland wonen. In de deelstaten Berlijn, Noordrijn-Westfalen en Bremen viel de politie donderdagochtend bij hen binnen. Door Hezbollah te verbieden, kunnen Duitsers stafrechtelijk worden vervolgd wanneer ze vlaggen of andere uitingen tonen tijdens bijvoorbeeld demonstraties. Duitsland maakte tot voor kort onderscheid tussen de militaire (al verboden) en politieke tak van Hezbollah. Met het donderdag afgekondigde decreet is de organisatie in zijn geheel verboden.

In Nederland geldt Hezbollah – net als in onder meer de VS, Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk – al als een terreurorganisatie. Wie een vlag of andere uiting van de beweging voert, kan worden vervolgd voor opruiing.