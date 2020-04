Deense dichter Yahya Hassan (24) overleden

De Deense dichter Yahya Hassan is woensdag op 24-jarige leeftijd overleden. De uitgeverij Gyldendal heeft dat bekendgemaakt.

De dichter was een zoon van Palestijnse vluchtelingen en groeide op in een milieu met huiselijk geweld en criminaliteit. Hij werd op zijn dertiende uit huis geplaatst door jeugzorg. Die achtergrond kwam veel terug in zijn gedichten over het migrantengezin waarin hij opgroeide, onverdraagzaamheid en ‘islamitische hypocrisie’. „Ik verwijt mijn ouders het huiselijk geweld, de indoctrinatie van het geloof, het oplichten van de sociale dienst. Dat kan ik de staat of de Denen niet verwijten. Maar wat ik mijn ouders niet verwijt zijn mijn eigen criminele daden, mijn eigen fucked up gedrag”, zei hij in 2014 daarover tegen NRC.

In 2013 - toen Hassan negentien jaar was - verscheen zijn eerste dichtbundel. Die collectie van gedichten, vernoemd naar zichzelf, was een groot succes. Hassan bereikte er een record mee in Scandinavië: er werden 120.000 exemplaren van verkocht. Hij ontving de Deense debutantenprijs. Zijn redacteur omschrijft Yahya Hassan in een verklaring als een „briljante jongen met enorm talent”, die „altijd op scherp” stond. „Yahya stond erop voor niemand te buigen, hij zou niemand vertegenwoordigen (…), hij wilde zichzelf zijn.”

Het controversiële werk van Hassan zorgde ervoor dat de discussie over immigratie in Denemarken oplaaide. Hij haalde niet alleen met zijn poëzie het nieuws, maar ook met tirades en pogingen de politiek in te gaan, voor de Nationale Partij en daarna als onafhankelijke kandidaat. In 2016 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en negen maanden voor het neerschieten en verwonden van een 17-jarige jongen. Vorig jaar verscheen Hassans tweede bundel. In Nederland wordt zijn werk uitgegeven door De Bezige Bij.

Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De politie van de stad Aarhus werd woensdagmiddag opgeroepen om de dood van een jongeman „van midden twintig” vast te stellen, zo is volgens persbureau AFP bevestigd aan de lokale pers. Hassans dood zou niet met een misdaad in verband worden gebracht.

