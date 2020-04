De series van week 18: Hollywood, Upload, Trying en Into the Night

Upload

Wat als je na de dood in een virtueel hiernamaals kunt leven? In de scifi-comedy Upload kunnen mensen hun bewustzijn ‘uploaden’ en verder leven in een digitale wereld. De serie volgt een app-ontwikkelaar die na een ongeluk moet kiezen waar hij terechtkomt. Een mix van The Good Place en Black Mirror. Bedacht door Greg Daniels (Parks and Recreation en de Amerikaanse versie van The Office). Amazon Prime, tien afleveringen.

Trying

Een Britse comedy over een chaotisch stel met een vurige kinderwens. Als blijkt dat ze zelf geen kinderen kunnen krijgen, besluiten Jason en Nikki om te adopteren. Dat blijkt geen makkelijk proces. Apple TV+, acht afleveringen.

Hollywood

Seriemaker op missie Ryan Murphy richt de blik in zijn nieuwste miniserie op het oude Hollywood. We volgen in Hollywood een groep ambitieuze acteurs en filmmakers in Los Angeles. net na de Tweede Wereldoorlog. Netflix, zeven afleveringen.

Into the Night

De eerste Belgische Netflix Original speelt zich af aan boord van een vliegtuig terwijl er een kosmische ramp plaatsvindt. Een vlucht gaat vanuit Brussel naar het westen terwijl de zon het leven op aarde doodt. Internationale cast met acteurs uit onder meer België, Italië, Polen, Rusland en Turkije. Netflix, zes afleveringen.