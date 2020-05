De gouverneur gooit Georgia al open, de bevolking is voorzichtiger

‘Even mijn handen wassen.” Daarna neemt Glenn Singfield de telefoon over van zijn medewerker. De eigenaar en chef-kok van Albany Fish Company, een visrestaurant in Albany, Georgia, is deze doordeweekse middag gewoon aan het werk in de keuken van zijn restaurant. Oesters stomen, mul roosteren, ook kikkerbilletjes staan op het menu. Er zijn alleen geen gasten binnen. „Wij houden het restaurant dicht zolang we niet zeker zijn dat het virus goeddeels is verdwenen”, zegt Singfield. „Mensen kunnen eten bestellen en wij brengen het naar hun auto, als ze het komen ophalen.”

De Albany Fish Company begon twee weken geleden met de stoeprand-verkoop en dat is niet veranderd toen gouverneur Brian Kemp afgelopen maandag de epidemie-regels in de staat versoepelde. Georgia was een van de eerste Amerikaanse staten waar sommige restricties op economische activiteiten werden opgeheven. Dat was direct nadat de federale regering-Trump had aangekondigd dat gouverneurs daartoe mochten overgaan.

Een werknemer neemt de toog af van Bad Daddy’s Burger Bar in Decatur, Georgia. Deze week mochten restaurants ook binnen weer eten gaan serveren, maar veel etablissementen houden het nog bij afhaalmaaltijden. Foto Kevin C. Cox/AFP

In de richtlijnen van het Witte Huis werden daaraan wel een paar voorwaarden verbonden. De statistieken van het aantal nieuwe gevallen moesten de laatste veertien dagen gestaag omlaag zijn gegaan en de ziekenhuizen mochten niet overbezet zijn. Voor Montana met z’n 42 vastgestelde besmettingsgevallen per 100.000 inwoners was de sprong niet zo gewaagd. Evenmin voor Alaska met 48 gevallen per 100.000 inwoners. Maar Georgia?

In Georgia liep de grafiek van het nieuwe dagelijkse aantal besmettingsgevallen op tot 20 april: geen veertien, maar zeven dagen voor de versoepeling van kracht werd. Toen gouverneur Kemp verordonneerde dat in de restaurants weer gasten aan tafel mochten worden bediend en dat ook zaken als kappers, nagelsalons en tatoeageshops open mochten, tikte president Trump hem publiekelijk op de vingers: „Volgens mij is het daar echt te vroeg voor.”

Onveranderd

Aan het eind van de eerste ontspanningsweek lijkt het erop dat ondernemers en burgers van Georgia het ongeduld van hun gouverneur niet delen. Fotograaf Jes McGowan zocht voor een opdracht in hoofdstad Atlanta (5,6 miljoen inwoners) naar restaurants die weer aan tafel bedienden. „Ik vond er drie”, zegt ze. Een daarvan was de Roasters Rotisserie. Daar neemt manager Brandon Peña wat korzelig de telefoon op. Ja, ze zijn maandag weer open gegaan zodra het mocht. „Maar het loopt niet storm”, zegt hij. „De meeste klanten komen nog steeds maaltijden afhalen. We hebben maar weinig gasten die hier aan tafel gaan.”

Dit is nog altijd een van de brandhaarden van het land Glenn Singfield eigenaar Albany Fish Company

Glenn Singfield heeft geen andere keuze dan alleen open te zijn voor afhalers, vindt hij. „Ik kan mijn personeel toch niet in gevaar brengen? Of mijn klanten.” Hij bestiert twee restaurants in Albany, een stad in het zuiden van de staat. Het ene blijft voorlopig dicht en in de Fish Company heeft hij een rooster ingesteld, zodat al zijn personeel in dienst kan blijven, maar er nooit meer dan drie of vier mensen tegelijk werken. Iedereen probeert afstand te houden, iedereen draagt een mondkapje en plastic handschoenen. „Ik ben helemaal niet toe aan een meer ontspannen houding”, zegt Singfield. „Dit is nog altijd een van de brandhaarden van het land.”

Terwijl gouverneur Kemp en verschillende afgevaardigden van Georgia volhouden dat de staat er prima voorstaat bij de bestrijding van de epidemie, hebben burgemeesters publiekelijk de versoepeling van de antivirus-maatregelen veroordeeld en hun inwoners gemaand zich vrijwillig aan de regels van social distancing te houden. Burgemeester Bo Dorough van Albany zei „verbijsterd” te zijn door het besluit van Kemp.

Het zuidwesten van Georgia, waar Albany (een plaats ter grootte van Purmerend) de belangrijkste stad is, is op de coronakaart van de Johns Hopkins universiteit een lappendeken van donkere vlekken – de meeste besmettingen per 100.000 inwoners.

Knipbeurt

Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten is de afgelopen weken gedemonstreerd door honderden, soms duizenden mensen die protesteerden tegen het strakke thuisblijf-regime van hun gouverneurs. Ze droegen borden waarop stond dat ze toe waren aan een knipbeurt en vooral dat ze zelf weer aan het werk wilden.

Dat begrijpt Singfield best. „Maar als je het één afweegt tegen het ander, dan wil je toch liever dat mensen gezond blijven?” Twee goede vrienden van hem zijn inmiddels aan Covid-19 overleden. „Dit is een kleine gemeenschap, iedereen kent wel iemand die door de ziekte is geraakt.”

Peilingen laten nog altijd zien dat een meerderheid van de Amerikanen liever wil dat de maatregelen tegen de verspreiding van het virus van kracht blijven. Toch concluderen onderzoekers van de universiteit van Maryland dat de „quarantainevermoeidheid” oprukt. Zij analyseren telefoongegevens en leiden daaruit af dat in verschillende plaatsen de zelfdiscipline is afgenomen: steeds meer Amerikanen beginnen zes weken nadat het Witte Huis de maatschappelijke beperkingen had afgekondigd, steeds minder strikt afstand tot elkaar te houden. Het percentage mensen dat het huis uitgaat neemt hier en daar toe, net als het aantal ‘reisjes’ dat ze per dag ondernemen en de lengte daarvan.

Dodelijkst

In het zuidwesten van Georgia is Randolph County relatief het ‘dodelijkste’ district. Met 156 vastgestelde besmettingen is het in absolute zin onvergelijkbaar met andere brandhaarden, maar omgeslagen naar het aantal inwoners zijn ze de trieste koplopers: hier wonen zo’n 6.750 mensen. „We hebben een verzorgingshuis hier in Cuthbert waar al bijna vijftig besmettingen waren”, zegt Bobby Jenkins, een gepensioneerde schoolleider die in de hoofdplaats van dit district woont.

Een enkele gast is neergestreken in een vestiging van Waffle House in Madison, Georgia. De restaurantketen is een van de weinige die besloten hebben om open te gaan in de zuidelijke staat. Foto Maranie Staab/Reuters

Jenkins somt op: een vroegere klasgenoot van hem is overleden, een zwager, twee predikanten die hij goed kende. „Ik ben ouder dan 65, ik heb niet al te beste longen en ik ben zwart – allemaal risicofactoren.” Totdat er een vaccin is, of tot er eens wat meer wordt getest, zal hij zoveel mogelijk thuisblijven. Dat geldt voor zover hij het kan zien voor de meeste inwoners van Cuthbert. „Mensen blijven erg voorzichtig.”

Hij heeft van geen restaurant in Cuthbert gehoord waar ze nu mensen binnenlaten. Dawg House, Townhouse en Rollin Smoke – overal beperken ze zich tot afhaalmaaltijden. „Het lijkt erop dat mensen verstandiger zijn dan onze gouverneur”, zegt Jenkins.

