De telefoon. Een onbekende stem maant ons direct naar de ouders van mijn vrouw te komen. Haar vader – broos van gezondheid – vertoont benauwdheidsverschijnselen, galmt het na. Onderweg verwoordt mijn vrouw haar paniek: nu is het gedaan, hij is besmet, straks gaat hij dood, maar ik mag hem niet aanraken; wat moet ik doen? Auto’s van hulpdiensten versperren de straat. Binnen treffen we haar vader, nerveus drentelend. Mijn vrouw zegt: „Ik mag niet dichterbij komen papa”. „Het is je moeder”, antwoordt hij. In de keuken doen hulpverleners van alles om haar moeder – een leven lang gezond – te reanimeren. Dit zag niemand aankomen. We zoeken troost bij elkaar, niet langer gehinderd door die anderhalve meter. Men moet ons maar niet kwalijk nemen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 30 april 2020