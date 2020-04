Verzekeringsadviseur Aon wil tijdelijk loonoffer van 20 procent

Internationale verzekeringsmakelaar en adviesbureau Aon heeft een groot deel van zijn personeel om een tijdelijk loonoffer gevraagd om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen. Dat blijkt uit een brief die topman Greg Case maandag naar het personeel heeft gestuurd. De brief werd woensdag op de website van Aon gepubliceerd.

In de brief staat dat de top van het bedrijf zelf de helft aan salaris gaat inleveren. De 70 procent best verdienende werknemers wordt geacht 20 procent salaris in te leveren. Bij Aon werken wereldwijd 50.000 mensen, in Nederland 2.600.

Case schrijft dat is gekozen voor een loonoffer, en niet voor het ontslaan van medewerkers, omdat „alle werknemers nodig zijn om cliënten te kunnen bijstaan in de crisis”. Hij schrijft ook dat het bedrijf van plan is gewoon dividend te betalen, omdat dat „fundamenteel is om toegang te behouden tot de kapitaalmarkten”. Het aandeelopkoopprogramma is wel stilgelegd.

Het concern vreest een diepe wereldwijde recessie; de financiële offers moeten het bedrijf de „flexibiliteit geven” om de crisis te doorstaan.

Hoe het bedrijf er precies financieel voorstaat, maakt Case in de brief niet duidelijk. Volgens hem stond Aon er wel „robuust” voor aan het begin van de crisis. Het bedrijf presenteert aanstaande vrijdag de kwartaalcijfers.

Volgens Het Financieele Dagblad erkent de Nederlandse tak dat het arbeidsrecht hier een eenzijdige verlaging niet toestaat. Het bedrijf vraagt daarom aan het personeel vrijwillig het loon in te leveren. FNV Finance zegt tegenover de zakenkrant de actie van Aon een „rare, paniekerige actie” te vinden. De bond raadt medewerkers af om in te stemmen met het loonoffer.